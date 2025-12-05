Μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσαν tanea.gr και το ιταλικό δημοσίευμα για συζητήσεις του Γιάννη Αλαφούζου με τη Μαρία Αγγελικούση για συμμετοχή της στο Δ.Σ. του ιστορικού συλλόγου και το ενδεχόμενο αγοράς πακέτου μετοχών της ομάδας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να προβεί σε ανακοίνωση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σε αυτήν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον –ούτε άμεσα ούτε έμμεσα– από οποιονδήποτε για την αγορά του μετοχικού πακέτου της».

Υπεθυμίζεται ότι tanea.gr έφεραν στο προσκήνιο το δημοσιεύμα της έγκυρης ιταλικής ιστοσελίδας «Europacalcio.it». Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο, η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει εξετάσει σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Επίσης το ιταλικό δημοσίευμα επισημαίνει ότι η παρουσία της στο Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται να αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σταδιακού πλάνου, το οποίο ενδέχεται στο μέλλον να οδηγήσει ακόμη και σε απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών.

Είναι γνωστό ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί στενές σχέσεις με την ιταλική ποδοσφαιρική σκηνή, ιδιαίτερα μετά τη συνεργασία με τον Φρανκο Μπαλντίνι ως διοικητικό σύμβουλο της ΠΑΕ. Ο 65χρονος Ιταλός αποτελεί πλέον τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα, ελέγχει τη λειτουργία του συλλόγου και έχει ρόλο σε όλες τις μελλοντικές κινήσεις του συλλόγου. Ο πολύπειρος Ιταλός έχει εκτελέσει χρέη διευθυντή ποδοσφαίρου σε Ρόμα, Ρεάλ και Τότεναμ, ενώ έχει επιστρέψει ξανά στη Ρόμα, για να αναλάβει χρέη Γενικού διευθυντή.