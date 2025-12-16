Φτάνει μια όντως «δυνατή» εμφάνιση του Λαφόν για να σβήσει τις σκέψεις του Παναθηναϊκού για απόκτηση τερματοφύλακα; Είτε κατά την προσεχή μεταγραφική σεζόν είτε σε αυτή του καλοκαιριού;

Ας είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Ναι μεν ο Λαφόν «πέταξε» στη φάση του πέναλτι που απέτυχε να μετατρέψει σε γκολ ο Λάμπρου το βράδυ της Κυριακής, έδειξε αξιόπιστος και με αυτοπεποίθηση σε άλλες φάσεις του ματς, ποιος όμως μπορεί να βεβαιώσει πως ο συγκεκριμένος «άσος» ξεχωρίζει για τη σταθερότητά του; Μάλλον κανείς στον «πλανήτη ποδόσφαιρο».

Κι αυτό διότι ο τερματοφύλακας που δίνει το παρών και στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, έχει τα πάνω και τα κάτω του. Ακόμη και το ίδιο ματς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι στο ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Γιουνγκ Μπόις έδειξε να μην έχει πλήρη αντίληψη του χώρου σε καίριες φάσεις; Ναι, στην πορεία ανέβασε στροφές, ίσως προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Ελλάδας και στο στυλ των Πράσινων, οπότε μειώθηκαν οι κουβέντες αναφορικά με το ταλέντο του. Αλλά αλίμονο – δεν έχουν κοπάσει εντελώς. Αρα, ακόμη και ο κόσμος μοιάζει να αμφιταλαντεύεται για το κατά πόσο το Τριφύλλι θα ήθελε έναν γκολκίπερ ανώτερο του Λαφόν.

Για να μην πάει κάποιος πολύ μακριά, ασφαλώς και θα θυμάται πως στην αρχή της καριέρας του στο Κορωπί ο Ντραγκόσφκι έκανε «μπαμ» με την απόδοσή του. Πολλοί έσπευσαν να κάνουν συγκρίσεις με το «βουνό» Βάντσικ, αλλά τότε μιλούσε η υπερβολή και όχι η αλήθεια.

Με αποτέλεσμα ο Ντραγκόφσκι με τα αδιαμφισβήτητα προσόντα, σύντομα να δείξει ένα άλλο προφίλ και σταδιακά να χάσει την εμπιστοσύνη αρκετών στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.

Εχει επισημανθεί και άλλη φορά: ο Μπενίτεθ έχει στη διάθεσή του τρεις τερματοφύλακες: τον Ντραγκόφκσι, τον Λαφόν και τον Κότσαρη. Ολοι έπαιξαν μέχρι στιγμής και αυτό «κάτι φανερώνει». Ο βασικός σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, σε ένα σύνολο με βαριά φανέλα που θέλει να διεκδικήσει ξανά τίτλους, πρέπει να είναι ένα σκαλί πάνω από τους υπόλοιπους. Ο Λαφόν, για να έρθει ξανά κάποιος στο θέμα, είναι; Μάλλον όχι. Και ανεξάρτητα με τους όρους του δανεισμού του ή με όσα θα χρειαστεί να βγάλει από το ταμείο ο Παναθηναϊκός για να τον κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, θεωρείται βέβαιο και με βάση όσα προκύπτουν, πως ήδη η σκέψη τρέχει και σε άλλες περιπτώσεις.