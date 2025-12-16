Οχι ότι αμφιβάλλαμε, αλλά το «βαρόμετρο» της GPO (για τον ραδιοσταθμό των Παραπολιτικών) αποτυπώνει την ευρεία κοινωνική αποδοχή των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων. Το 85,1% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους, ενώ το 64,8% δικαιολογεί και τις μορφές κινητοποίησης, ακόμη και το κλείσιμο των εθνικών οδών.

Διόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα, στη λίστα των πολιτικών γεγονότων της χρονιάς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιολογείται ως το σημαντικότερο με 40,6%.

Την κοινωνική αποδοχή των κινητοποιήσεων την αναγνωρίζουν και κυβερνητικοί βουλευτές και στελέχη, ακόμη κι όσοι καταδικάζουν τη μορφή διαμαρτυρίας που έχει επιλεγεί. Γνωρίζουν πολύ καλά οι νεοδημοκράτες, ειδικά της περιφέρειας, ποιοι είναι στα μπλόκα. Γνωρίζουν επίσης, κι ας μην το παραδέχονται, ότι η εξεταστική επιτροπή ήταν ένα τεράστιο λάθος. Το θέαμα των αγροτών με τις Πόρσε και τους δεσμευμένους λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ εξοργίζει.

Γνωρίζουν επίσης ότι φέτος στα μπλόκα δεν ζητούν το κάτι παραπάνω, όπως τους κατηγορούσαν επί σειρά ετών όσοι ποντάρουν στο στερεότυπο του τσιφλικά που τρώει τα ευρωπαϊκά λεφτά στα σκυλάδικα. Ζητούν κατ’ αρχάς αυτά που τους χρωστάνε. Το κόστος της παραγωγής έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ οι τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων είναι φέτος στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και, όχι, η κυβέρνηση δεν είχε δείξει καμία σπουδή για τα αγροτικά, την αποδοτικότητα της παραγωγής κ.ά. Μέσα σε αυτή την εφιαλτική πίεση ήρθαν και οι καθυστερήσεις των επιδοτήσεων, εξαιτίας των απόνερων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι υποχρεώσεις τους τρέχουν.

Γιατί τους στηρίζει, λοιπόν, αυτή τη φορά τόσο πολύ η κοινωνία; Αυτή τη φορά η στήριξη δεν έχει μονάχα χαρακτηριστικά ηθικά, βιωματικά, οικογενειακά και τα μπλόκα δεν εκλαμβάνονται απλώς ως μια συντεχνιακή διεκδίκηση. Αντιμετωπίζονται ως έκφραση γενικευμένης κοινωνικής δυσφορίας για προβλήματα που μοιραζόμαστε περίπου όλοι, για το αυξημένο κόστος ζωής που μας «τρώει» τα εισοδήματα πριν βγάλουμε τον μήνα, σε μια χώρα όπου το κράτος λειτουργεί άδικα και αναποτελεσματικά και είναι πιο φιλικό στους κάθε λογής κατσαπλιάδες, της πόλης ή του χωριού, αυτούς που μαζεύουν ψήφους, κουμπαριές, επιδοτήσεις ή δημόσιες συμβάσεις. Οι δήθεν ψυχοπονιάρικες δηλώσεις «κατανόησης» των αγροτών δεν πείθουν. Πόσω μάλλον όταν στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την οικονομία δεν διαφαίνεται ίχνος κατανόησης της συσσωρευμένης και σιωπηλής κόπωσης, του θυμού, της παραίτησης.