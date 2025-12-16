Το χιούμορ (και την ειρωνεία) επιστράτευσε ο Παύλος Γερουλάνος για να απαντήσει στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα: «Μου κάνει εντύπωση ότι δεν διάλεξε το Καλέντζι», σχολίασε (ΣΚΑΙ FM). Και όταν ο Παύλος Τσίμας του απάντησε πως «μπορεί να κατέβουν οι Καλεντζιώτες» λόγω μικρής χιλιομετρικής απόστασης, ο Γερουλάνος είχε και μια προτροπή για τον πρώην πρωθυπουργό: «Να πάει εκείνος, να προσκυνήσει». Υπάρχει και αυτός ο τρόπος να «χτυπάς» τον αντίπαλο – ενίοτε είναι και αποδοτικότερος και από την καταγγελία και από την «παραλία». Το θέμα είναι ότι κοινή (επικοινωνιακή) γραμμή απέναντι στην Αμαλίας η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει ακόμα. Θα τη χρειαστεί στην πορεία.

2019 vs 2025

Ο αντίπαλος, πάντως, μετά τα συχαρίκια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την επιτυχία του να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup, τις μέρες του προϋπολογισμού παίζει το παιχνίδι της οικονομίας – κι ας μην είναι μέσα στη Βουλή για να μιλήσει. Στην πρώτη περιοδική έκθεση FLASH Ανάλυση του Ινστιτούτου ΑΤ συγκρίνονται οι επιδόσεις των κυβερνήσεων 2015-2019 και 2019-2024. Σε περίπτωση που κάποιος είχε αμφιβολία για το αποτέλεσμα της ανάλυσης, στο συμπέρασμα τονίζεται πως «οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story κατά την τελευταία πενταετία» και πως την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ «καταγράφηκε ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών, ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ».

Ηγετική ομάδα

Πίσω στα του ΠΑΣΟΚ, ο Γερουλάνος ρωτήθηκε και αν τεθεί θέμα ηγεσίας στο συνέδριο. «Δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να πείσουμε ότι έχουμε και την ηγετική ομάδα να το κάνει πράξη», ανέφερε, επισημαίνοντας πως πρότεινε να υπάρξει μια «έκρηξη δημοκρατίας – είναι κάτι που μπορείς να δείξεις με πράξεις, πώς θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια χώρα όπου ζούμε τρεις κρίσεις, να δείξεις για τους θεσμούς ότι εσύ θα τους αναβαθμίσεις εκεί που η κυβέρνηση της ΝΔ τους υποβάθμισε», τόνισε. Υπενθυμίζοντας, παράλληλα, με τον τρόπο του, πως ύστερα από εκείνη την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ άλλη δεν έχει γίνει.

Χρόνια συνέδριων

Και το πρόβλημα είναι πως πρέπει το ΠΑΣΟΚ σιγά – σιγά να παίρνει θέση στο ημερολόγιο – γιατί ακούγεται μεν πως το κόμμα θα κάνει συνέδριο το τριήμερο 27-29 Μαρτίου, όμως ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Και τα Σαββατοκύριακα μειώνονται όσο πάει: στις 22-25 Ιανουαρίου έχει συνέδριο η Νέα Αριστερά, στις 29-31/01 του μήνα το ΚΚΕ. Στις 7-8 Φεβρουαρίου έχει έκτακτο συνέδριο το Κίνημα Δημοκρατίας, που θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να υπάρχει (αν και ο Κασσελάκης εγκαινιάζει νέα γραφεία στη Λιβαδειά, οπότε μήπως κάτι άλλο θέλει ο πρόεδρος;), το τελευταίο ΣΚ του Μαρτίου κρατείται πράσινο με αστερίσκο, ενώ στις 15-17 Μαΐου έρχεται το συνέδριο της ΝΔ. Και, εννοείται, έχουμε και τα ιδρυτικά που έρχονται.

