H ατμόσφαιρα θυμίζει ένα από τα παραμύθια με τα ψηλά βουνά σκεπασμένα με χιόνι και τα σπιτάκια στολισμένα με γιορτινά λαμπιόνια και κόκκινες κορδέλες στις πόρτες. Μέσα από τα παράθυρα διακρίνονται οι φλόγες από το τζάκι, ενώ κάποιες γατούλες ή σκυλάκια έχουν «δραπετεύσει» από τις αυλές και βρίσκουν θαλπωρή στις φλοκάτες του σαλονιού. Αυτή η εικόνα επικρατεί στην Αράχοβα. Ζεστή, τρυφερή, με μια γλυκιά νοσταλγία. Η Αράχοβα, ο πιο δημοφιλής προορισμός στη χώρα μας, ετοιμάζεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων με λαμπιόνια, κορδέλες, έλατα που έχουν στολιστεί με τεράστιες μπάλες. Ο κόσμος που διατηρεί σπίτια στο λαοφιλές βουνό έχει ήδη «ανέβει» για να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι υπερπλήρη, τα εστιατόρια, οι δημοφιλείς ταβέρνες και τα μπαρ δεν «αντέχουν» άλλες κρατήσεις. Οι πάντες επιθυμούν να απολαύσουν το φαγητό τους και έπειτα να διασκεδάσουν με δυνατές μουσικές σε δημοφιλή spots. Ολα ωραία, αρκεί να μην υπάρξουν προβλήματα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Το φως των Χριστουγέννων, απαλό, γλυκό, μαζί με μελωδίες… κάνει τα πνεύματα να ηρεμούν! Αγιες, πανέμορφες ημέρες. Ομορφες ημέρες και γιορτινές, φαντασμαγορικές νύχτες με υπέροχα φορέματα από μετάξι και βελούδο.

Η συλλογή Festive της Θέμιδας Ζουγανέλη είναι όπως πάντα καταπληκτική. Με φορέματα μακριά και κοντά, φόρμες, πουκάμισα με τα χρώματα (φοβερό κόκκινο, night blue, μπορντό, λαδί με χρυσό) να κλέβουν ματιές! Στην Αθήνα η ατμόσφαιρα είναι περισσότερο λαμπερή από άλλες χρονιές. Στολισμοί εντυπωσιακοί, σε κάθε γωνιά της πόλης. Τα καταστήματα παιχνιδιών και τα ζαχαροπλαστεία έχουν την περισσότερη κίνηση. Σοκολατάκια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και… μακαρόν. Πολλά μακαρόν καθώς το γνωστό παγκοσμίως La Duree θα ανοίξει κατάστημα στην ελληνική πρωτεύουσα, και συγκεκριμένα στη Μητροπόλεως. Φωτογραφίσαμε τον χώρο, στον πολυσύχναστο δρόμο, «τυλιγμένο» σε γαλάζια χρώματα. Τα διεθνή brands φθάνουν στην Αθήνα. Μακαρόν σε ροζ, γαλάζιο, κίτρινο, πορτοκαλί και γεύση από Παρίσι στην Αθήνα.

Η πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών από τη Vergos Auctions

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο βιοκλιματικό Οινοποιείο Παπαγιαννάκος η πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών της Vergos Auctions. Συγκεκριμένα, η δημοπρασία ολοκληρώθηκε επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα 100% by value βάσει των αρχικών τιμών εκτίμησης, με το 75% των εκλεκτών και σπάνιων ετικετών του καταλόγου να κατακυρώνονται σε τιμές αρκετά υψηλότερες από τις αρχικές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ωριμότητα της ελληνικής οινικής αγοράς. Ετικέτες με ιστορική σημασία, περιορισμένη παραγωγή, καθώς και τα εμβληματικά μεγάλα μεγέθη των 3, 6 και 9 λίτρων αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της δημοπρασίας. Αγοραστή βρήκαν και οι τρεις ακριβότερες φιάλες της δημοπρασίας από το Κτήμα Σκούρας: Μέγας Οίνος 2002 (3L, 1.101 ευρώ), Μέγας Οίνος 1997 (6L, 2.324 ευρώ), Μέγας Οίνος 2001 (9L, 3.180 ευρώ).