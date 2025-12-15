Γιατί είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» στη Συρεγγέλα τις προάλλες; Κατά τα λεγόμενά της, όχι λόγω σεξισμού αλλά επειδή εκφράζει το προλεταριάτο. «Προέρχεται από τις ξυπόλητες γυναίκες που εργάζονταν στην υφαντουργία, που είτε δεν φορούσαν καλσόν είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αρα, η έκφραση δεν είναι σεξιστική, αλλά βαθιά ταξική», υποστήριξε. Μάλιστα. Τρέμει η κυρίαρχη τάξη από την επανάσταση της αριστεράς του χαβιαριού, που ψάχνει ταξική συνείδηση στο υλικό της κάλτσας.

Μπλόκο

«Μπλόκο σε τρίτη θητεία ΝΔ θα βάλουν και οι πολίτες που δεν έχουν τρακτέρ», αποφάνθηκε από κοινοβουλευτικού βήματος ο Γιώργος Καραμέρος. Βέβαια, ο συριζαίος εθνοπατέρας, παρότι εξήγησε πως η ακρίβεια δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά εργαλείο αναδιανομής του πλούτου υπέρ των λίγων, παρέλειψε να διευκρινίσει στο ακροατήριο ποιος πιστεύει ότι θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα. Ο νυν αρχηγός του στην Κουμουνδούρου ή ο Τσίπρας, που ελπίζει να τον δεχτεί στους κόλπους του νέου του κόμματος;

Χειροκρότημα

Ο Νίκος Παπαθανάσης κλήθηκε να υπερασπιστεί τον έλληνα υπουργό Οικονομικών από την επίθεση του Πολάκη στη Βουλή. Οπότε, το έριξε στην ειρωνεία. «Θα πρέπει να πούμε ότι εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη και εμείς χειροκροτάμε τον κ. Πιερρακάκη. Σημαντική διαφορά και μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και όσο και να περάσει ο χρόνος δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε», του απάντησε. Πρέπει να αναγνωρίσει κανείς στη ΝΔ ότι αποδέχεται πια ακομπλεξάριστα πως οφείλει πολλές από τις επιτυχίες που παρουσιάζει ως γαλάζιες σε πασοκικές μεταγραφές.

Πρόεδρος

Θέλει να αλλάξει τον τρόπο εκλογής του προέδρου της Κομισιόν, διεμήνυσε ο Φειδίας Παναγιώτου με ένα βίντεο κι ενθουσίασε τον υποστηρικτή του στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, Ιλον Μασκ. Τόσο που ο τελευταίος το μοιράστηκε με τους ακολούθους του και ζήτησε ο Κύπριος να γίνει επικεφαλής του Κολεγίου των Επιτρόπων. Θα του πρότεινα να ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα. Να βρει, για παράδειγμα, γιατί ένα μοντέλο της Tesla αναδείχθηκε το πιο αναξιόπιστο αυτοκίνητο του 2025 αντί να αναζητά λύσεις για την ΕΕ.