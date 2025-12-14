Μετά την αγορά έναντι 14 εκατ. δολαρίων μιας πολυκατοικίας 28 διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, που μεταξύ άλλων φούντωσε τις φήμες για επικείμενη μετακίνησή του στη Νέα Υόρκη, ήρθε και το περιοδικό Forbes για να μας ενημερώσει γι’ αυτό που ξέραμε ήδη. Οτι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πλουσιότερους αθλητές του ΝΒΑ. Για την ακρίβεια υπολογίζεται ότι φέτος είχε έσοδα που άγγιξαν τα 99,1 εκατ. δολάρια και είναι ο 4ος πιο ακριβοπληρωμένος στη λίγκα πίσω από τους Στεφ Κάρι (159,6 εκατ.), ΛεΜπρόν Τζέιμς (137,6 εκατ.) και Κέβιν Ντουράντ (104,3 εκατ.).

Κάθε διαμέρισμα στην περιοχή ενοικιάζεται περίπου προς 3.000 δολάρια τον μήνα, κάτι που σημαίνει ότι η επένδυση μπορεί να αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ετησίως σε έσοδα, ενώ με τον καιρό θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Αντετοκούνμπο και της οικογενειακής εταιρείας «GFI Limited», το οποίο περιλαμβάνει ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Ελλάδα και ΗΠΑ – από τη Μεσσηνία και το Costa Navarino μέχρι το Μιλγουόκι και τη Νέα Υόρκη.

Ο Γιάννης πάντως δεν έπιασε ποτέ τους συμπαίκτες του να τους πει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει στο μέλλον του, όπως ισχυρίστηκε προχθές ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς. Ο Κάιλ Κούζμα των Μπακς ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έγινε έτσι», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Οι Θάντερ, εξάλλου, συνέτριψαν τους Σανς με 138-89 και προκρίθηκαν στον ημιτελικό του NBA Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς, που απόντος του Γουεμπανιάμα νίκησαν με 132-119 τους Λέικερς. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Νικς με τους Μάτζικ.