Η χειμερινή κολύμβηση, δηλαδή η κολύμβηση σε ψυχρά ή πολύ ψυχρά νερά (συνήθως κάτω από 15°C), έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος λόγω των πιθανών ευεργετικών επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρά την απαιτητική φύση της, η συστηματική και ελεγχόμενη έκθεση στο κρύο μπορεί να προάγει μια σειρά από προσαρμογές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της υγείας και της φυσικής κατάστασης.

Ενα από τα πλέον τεκμηριωμένα οφέλη αφορά τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες προκαλεί οξεία αγγειοσύσπαση και επακόλουθη αγγειοδιαστολή κατά την έξοδο από το νερό, γεγονός που ενισχύει την ελαστικότητα των αγγείων και προάγει την περιφερική μικροκυκλοφορία. Παράλληλα, η αυξημένη ενεργειακή δαπάνη για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος οδηγεί σε βελτίωση του βασικού μεταβολισμού, συμβάλλοντας έμμεσα στην καρδιαγγειακή υγεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδράσεις της χειμερινής κολύμβησης στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες δείχνουν ότι η περιοδική έκθεση στο κρύο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ορισμένων αντιφλεγμονωδών κυτοκινών, καθώς και να ενισχύσει τη δραστηριότητα των φυσικών κυττάρων-φονέων (NK cells). Αυτές οι προσαρμογές ενδέχεται να σχετίζονται με μειωμένη συχνότητα κοινών λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού σε άτομα που κολυμπούν συστηματικά τον χειμώνα.

Εξίσου σημαντικές είναι οι επιδράσεις στο νευρικό σύστημα και την ψυχική υγεία. Η βύθιση σε κρύο νερό προκαλεί άμεση αύξηση της νοραδρεναλίνης και των ενδορφινών, νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με την ευεξία, την εγρήγορση και την αναλγησία. Ως αποτέλεσμα, πολλοί χειμερινοί κολυμβητές αναφέρουν μείωση των επιπέδων άγχους, βελτίωση της διάθεσης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στο στρες. Ορισμένα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συστηματική ψυχρή έκθεση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διαχείριση ήπιας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.

Η χειμερινή κολύμβηση συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της θερμορρυθμιστικής ικανότητας και στην αύξηση του καφέ λιπώδους ιστού, ο οποίος παίζει ρόλο στη θερμογένεση και στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Επιπλέον, η τακτική άσκηση στο νερό, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βελτιώνει τη μυοσκελετική λειτουργία χάρη στη φυσική αντίσταση του νερού και στη μείωση των φορτίσεων στις αρθρώσεις.

Παρά τα οφέλη, η χειμερινή κολύμβηση πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, ειδικά από άτομα με καρδιολογικά προβλήματα, καθώς η απότομη έκθεση στο κρύο μπορεί να προκαλέσει στρες στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η σταδιακή προσαρμογή και η τήρηση κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητες.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ