Ο νέος διεθνής όρος SLAPP που ηχητικά παραπέμπει στο χαστούκι, δεν είναι σαν εκείνες τις ξανάστροφες που άστραψε ο Παπαμιχαήλ στη μαθήτρια Βουγιουκλάκη και την έκαναν να βλέπει πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Τα θύματα του συγκεκριμένου χαϊδευτικού SLAPP βλέπουν τον Χριστό φαντάρο – υποθέτω ότι δεν είναι μέσο εξόντωσης αποκλειστικά για δημοσιογράφους ή αστόχαστους συζητητές που λένε δώθε – κείθε τη γνώμη τους.

Το θέμα είναι πού τα λες, ποιος σ΄ ακούει και σε ποιους θα πάει να τα πει. Αν δεν είσαι τίποτα σπουδαίο, αν δεν σκίζεται για πάρτη σου καμιά δυνατή συλλογική οντότητα (κόμμα – δημόσιος οργανισμός – σ΄ ευχαριστώ ω εταιρεία), αν δεν μετράς γενικώς κι αν δεν σε καλύπτει ούτε η κουβέρτα σου, τότε έσο έτοιμος. Οι αγωγές για προσβολή της προσωπικότητας, περιύβριση, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ. πέφτουν σαν το χαλάζι κι ο φτωχός καλλιτέχνης αναστενάζει.

Πολιτικοί οργανισμοί και πρόσωπα, ιδανικοί πωλητές ιδεολογιών και λογής πάροχοι μονόπαντης πληροφόρησης είναι ικανοί να σου το βουλώσουν μια και καλή, όχι με τίποτα πεταλούδες σαν τη Βουγιουκλάκη αλλά με μια πλημμυρίδα αγωγών που θα σε διαλύσουν και θα σε πάνε καρότσι μέχρι ν΄ αφήσεις τον μάταιο τούτο κόσμο. Αυτού του είδους οι «θιγόμενοι» δεν επιδιώκουν στ΄ αλήθεια τρελές αποζημιώσεις ή άλλου είδους ποινή. Καθόλου. Ετούτοι εξοντώνουν με τη διάρκεια, με τις συνεχείς αναβολές και αναβαθμίσεις των αγωγών τους. Σε βάζουν στην τσίτα και σε σιγοψήνουν. Κι εκεί που είχε ο καθένας τη γνώμη του, σε λίγο γνώμη θα έχει μόνον ο ένας, ή μπορεί και δύο, που είναι το ίδιο και το αυτό με τον έναν.

Να όμως που πέρασε η ώρα χωρίς να πω επακριβώς τι εστί το Strategic Lawsuits Against Public Participation που έχει κατακτήσει όλες τις κοινωνίες δικαίου. «Προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες με αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού» το χαρακτήρισε η ΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνε δύο χρόνια που εξέδωσε οδηγία για την προστασία των ομιλούντων πολιτών. Βου και α, βα. Αρχές του νέου έτους εκπνέει το τράτο για να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών – μελών. Για να δούμε…