Με τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επιδικάστηκε αποζημίωση 3.000 ευρώ στον πρώτο απόδημο που προσέφυγε κατά του ελληνικού Δημοσίου για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων του από τον εκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων εξωτερικού προς την πρώην ευρωβουλευτή Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο που εκδίδεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με ενάγοντα έναν έλληνα επίκουρο καθηγητή σε μεγάλο πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το δικαστήριο βασίστηκε στην απόφαση 16/2024 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών για τη μη τήρηση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, μια απόφαση που το Δημόσιο δεν προσέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά αποφάσισε την καταβολή του προστίμου στην Αρχή. Στη δίκη για την πρώτη αποζημίωση σε πολίτη, όμως, το Δημόσιο αποφάσισε να αμυνθεί, με το δικαστήριο να απορρίπτει ωστόσο τους ισχυρισμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

Πληρώνουν οι φορολογούμενοι

Ενα σημαντικό στοιχείο στη δικαστική απόφαση εις βάρος του Δημοσίου είναι η επισήμανση ότι το υπουργείο Εσωτερικών δεν εντόπισε τους υπευθύνους και δεν προχώρησε σε πειθαρχικές διαδικασίες. Το δικαστήριο τόνισε, μάλιστα, ότι η παραίτηση του τότε γενικού γραμματέα Μιχάλη Σταυριανουδάκη αφορά την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Η απόφαση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Αρκεί να σας πω ότι εκκρεμούν παραπάνω από 200 ίδιες αγωγές για το ίδιο θέμα, ενώ η προθεσμία για υποβολή και νέων αγωγών θα λήξει σε τρία χρόνια. Επίσης, η μη προσωποποίηση της ευθύνης για τη διαρροή από το υπουργείο σημαίνει πρακτικά πως όλες οι σχετικές αποζημιώσεις θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, από τους φορολογουμένους.

«Φραπές» ξανά στις 11 Δεκεμβρίου

Σας έγραφα τις προάλλες για τη νέα κλήτευση ενώπιον στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα σταλεί στον Γιώργο Ξυλούρη, τον γνωστό και ως «Φραπέ». Με τη γαλάζια πλειοψηφία να αλλάζει ξαφνικά γνώμη προκειμένου να επιχειρήσει, κατά την κατάθεσή του, να τον συνδέσει με το ΠΑΣΟΚ. Εξ όσων μαθαίνω, λοιπόν, ο «Φραπές» αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στις 11 Δεκεμβρίου, με επανάληψη του τακτικού αιτήματος που είχε στείλει την προηγούμενη φορά. Και, σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί, νεοδημοκράτες διαμηνύουν ότι θα ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του. Με κατατρύχει, πάντως, μια υποψία ότι θα έχουν εξασφαλίσει την εμφάνισή του…

Ο σύντροφος με τη Φεράρι

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη νέο αίτημα κλήσης ενώπιον της Εξεταστικής έχει παραλήπτη τον Χρήστο Μαγειρία, τον σύντροφο της Πόπης Σεμερτζίδου, της γαλάζιας αγρότισσας που πόζαρε με τη Φεράρι και την Πόρσε. Θυμίζω ότι στην κατάθεσή της η Σεμερτζίδου είπε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα είναι του συντρόφου της, ότι αυτός πήρε τις επιδοτήσεις και ότι είχε κερδίσει τυχερά παιχνίδια χωρίς αυτή να θυμάται πότε και πόσα. Θα πάει, λοιπόν, κι αυτός τις επόμενες ημέρες να καταθέσει. Οσο για τα πολιτικά πρόσωπα της τρέχουσας περιόδου (Χρήστος Μπουκώρος, Γιώργος Μυλωνάκης, Ακης Σκέρτσος, Γιάννης Μπρατάκος κ.ά.), οι καταθέσεις τους αναμένονται πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Γκίλφοϊλ – Τσούνης στην Καισαριανή

Οταν λέω ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι αεικίνητη, κυριολεκτώ. Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την άφιξή της στη χώρα μας και τη βλέπουμε σχεδόν καθημερινά σε δημόσιες εμφανίσεις με γεμάτη διπλωματική ατζέντα, γήπεδα, εστιατόρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωρίς να διαγράφει το έργο των προκατόχων της. Το επισημαίνω γιατί με τον Τζορτζ Τσούνη, τον οποίο διαδέχθηκε στην αμερικανική πρεσβεία, συνέφαγαν σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Καισαριανή, φημισμένη για τα ψιλοκομμένα παϊδάκια της. Ο Τσούνης, ο οποίος επισκέπτεται τακτικά την Αθήνα, είχε απευθύνει την πρόσκληση με στόχο να μυήσει τη διάδοχό του σε μια εντελώς ελληνική γεύση και συνήθεια.

Ο πρώτος χρόνος Τραμπ και η Ελλάδα

Μιας και ανέφερα την Γκίλφοϊλ, η πρεσβευτής των ΗΠΑ θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στη σημερινή εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που διοργανώνει το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο (American Hellenic Institute) στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Κυριαζής, πρόεδρος του παραρτήματος του Ινστιτούτου στην Αθήνα, ενώ στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετέχουν η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης και ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greek Americans for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος.