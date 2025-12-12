Σε νέα τροχιά σύγκρουσης οδηγούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουγγαρία, μετά την απόφαση των Βρυξελλών να ζητήσουν επίσημα από τη Βουδαπέστη να καταργήσει το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους συγκεκριμένων προϊόντων που επιβαρύνει κυρίως τους ξένους λιανεμπόρους. Το μέτρο, που εφαρμόζεται από την άνοιξη, έχει προκαλέσει εντάσεις στην αγορά και ισχυρές αντιδράσεις από μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Βουδαπέστη – ένα επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ουγγαρία έχει πλέον δύο μήνες να απαντήσει και να άρει τα μέτρα, διαφορετικά κινδυνεύει να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ουγγρική κυβέρνηση επέβαλε τον Μάρτιο όριο 10% στο περιθώριο κέρδους για 30 βασικά προϊόντα διατροφής, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το νέο κύμα ανατιμήσεων που ακολούθησε την εκτίναξη του πληθωρισμού – τον υψηλότερο καταγεγραμμένο στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, η διάρκεια του μέτρου παρατάθηκε επανειλημμένα, ενώ η λίστα των προϊόντων αυξήθηκε, με ισχύ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Αυτόματες… φοροαπαλλαγές

Τη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης των φοροαπαλλαγών που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός προτείνει η Κομισιόν για την Ελλάδα στην έκθεση «Mind the Gap Report» λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεων που έχουν. Η έκθεση που «ακτινογραφεί» το ελληνικό φορολογικό σύστημα διαπιστώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση του κενού ΦΠΑ στη χώρα μας το 2023, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των εσόδων που θα μπορούσαν να έχουν εισπραχθεί και των εσόδων που εισπράχθηκαν με συγκλίνουσα τροχιά προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2023 το κενό ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ ή 11%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (9,5%), αλλά μειωμένο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 που βρισκόταν στο 24%. Ταυτόχρονα η έκθεση διαπιστώνει ότι οι εκκρεμείς φορολογικές οφειλές αποτελούν σημείο ανησυχίας για την Ελλάδα. Με ποσοστό 159% των συνολικών καθαρών εσόδων που εισπράχθηκαν, οι εκκρεμείς φορολογικές οφειλές παρέμειναν μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ (30,7 % κατά μέσο όρο) το 2023.

Συζητήσεις Πιτσιλή στη Νέα Υόρκη

Τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, αλλά και των νέων μορφών επενδύσεων, όπως τα κρυπτονομίσματα, συζήτησαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με την επίτροπο Φορολογίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Amanda Hiller. Οι δυο επικεφαλής αντάλλαξαν απόψεις σχετικά τόσο με τις νέες μορφές φοροδιαφυγής όσο και με τα εργαλεία εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων και μείωσης της φορολογικής απάτης. Επίσης συζήτησαν για τα

εργαλεία που αναπτύσσουν για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Φόροι: 8 στους 10 πληρώνουν κανονικά

Παρά την εκτόξευση των απλήρωτων φόρων στα 7,25 δισ. ευρώ στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ πληρώνονται εμπρόθεσμα, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές πτήσεις που σημειώνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού. Η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 82,02% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Οι επιχειρήσεις μάλιστα εμφανίζονται οι πιο συνεπείς, καθώς εξοφλούν εγκαίρως σχεδόν 9 στα 10 ευρώ από τον φόρο εισοδήματος, ενώ ακολουθεί ο ΦΠΑ με συμμόρφωση 81,58%. Το χαμηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας καταγράφεται στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με χιλιάδες νοικοκυριά να προσφεύγουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για ανάσα ρευστότητας.

Από τις ακριβότερες στην ενέργεια

Παρά την αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, η Ελλάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 6η θέση πανευρωπαϊκά το 2024 και την 7η θέση τους πρώτους δέκα μήνες του 2025. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα αυτό οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, ωστόσο η αύξηση του αερίου ήταν σχεδόν διπλάσια (12,6%), με αποτέλεσμα τη διατήρηση των υψηλών τιμών.

Κανόνες για ξένες επενδύσεις στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέληξε χθες σε προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες που απαιτούν από όλα τα μέλη της να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις στην ΕΕ σε ευαίσθητους τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη ή τα κρίσιμα ορυκτά. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η αναθεώρηση θα απαιτεί από όλες τις χώρες της ΕΕ να ελέγχουν και ενδεχομένως να μπλοκάρουν τις επενδύσεις εάν αυτές θέτουν σε κίνδυνο την εσωτερική ασφάλεια. Ο έλεγχος θα επεκταθεί επίσης σε επενδύσεις εντός της ΕΕ εάν ο επενδυτής ελέγχεται από ξένη εταιρεία.

Η αρχική πρόταση δεν κατονόμαζε καμία χώρα, αλλά αντιπαρέβαλλε τους επονομαζόμενους «αξιόπιστους εταίρους» με «χώρες που προκαλούν ανησυχία».