Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, κατηγορώντας το για ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, προκαλούν ζημία καθώς περιορίζουν την πρόσβασή της σε κεφάλαια και χρεόγραφα.

Το Euroclear δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της υπόθεσης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ρωσική κεντρική τράπεζα χαρακτήρισε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ως παράνομες. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει «όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς» για την προστασία των συμφερόντων της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η τράπεζα.

Αντιδράσεις στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η τοποθέτηση της ρωσικής πλευράς ήρθε ως απάντηση σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου. Σε αυτό παρουσιάζονται δύο προτάσεις για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027.

Μία από τις λύσεις προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να δανειστεί υπόλοιπα ταμείου από ευρωπαϊκούς χρηματοοικονομικούς θεσμούς που διακρατούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να εκδώσει δάνειο επανορθώσεων υπέρ της Ουκρανίας.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα αντιμετωπιστεί με «τη σκληρότερη αντίδραση».

Η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι η υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα προσβληθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων», ενώ θα επιδιωχθεί «η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών μελών του ΟΗΕ».