Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ήρθε στην Ελλάδα για να φτιάξει μια ομάδα μέσα σε έναν μήνα, ούτε για να κάνει θαύματα. Δεν μπορεί να συμβεί ούτε το ένα, ούτε το άλλο, όσο σπουδαίος κι αν είναι κάποιος. Θυμίζω ότι ο πολυδιαφημισμένος και ακριβοπληρωμένος Ρούμπεν Αμορίμ ακόμα προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: έναν χρόνο μετά την άφιξή του εκεί. Δειλά – δειλά το διορθώνει, αλλά είναι μια διαδικασία επίπονη και μακρά όλη αυτή. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά στο ποδόσφαιρο. Και δεν μπορεί να συμβεί το αντίθετο με τον Παναθηναϊκό, να βγάλει δηλαδή ο Ισπανός ένα μαγικό ραβδάκι και να μεταμορφώσει το ασχημόπαπο σε κύκνο εν μία νυκτί.

Ο Μπενίτεθ βλέποντας ότι η κριτική πάει να ξεφύγει μετά την ισοπαλία στη Λάρισα, θέλησε ο ίδιος να πει τη γνώμη του και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει τη δική του ματιά. Σοφά και σωστά ο Ισπανός ζήτησε χθες εμπιστοσύνη. Απ’ όλους και προς όλους. Από τους φιλάθλους και τα media, προς τον ίδιο, το τιμ του, τα νέα στελέχη που έχουν έρθει και τη διοίκηση. Συμφωνούν όλοι πως οι σχεδόν… κοσμογονικές αλλαγές που έγιναν στον Παναθηναϊκό είναι μάλλον σε ένα timing ασυνήθιστο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά αν οι Πράσινοι έχουν μια ελπίδα όλο αυτό να τους βγει σε καλό θα χρειαστούν υπομονή και στήριξη.

Ο Μπενίτεθ με την τοποθέτησή του έδειξε ότι δεν ασχολείται μονάχα με όλα όσα έχει να κάνει ένας προπονητής. Νοιάζεται, ακούει, διαβάζει, αφουγκράζεται. Και ζητάει το αυτονόητο: εμπιστοσύνη και υπομονή ώστε μέσω της δουλειάς να δημιουργήσει αυτό που έχει στο μυαλό του από τη στιγμή που συμφώνησε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός για να έρθει στην Ελλάδα σίγουρα πείστηκε και για το όραμα που υπάρχει και για το πρότζεκτ. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να του δοθεί ο χρόνος.