Ώρες-ώρες οι προπονητές «μιλούν» με τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Και στέλνουν τα λεγόμενα «μηνύματα» προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν είναι κουτός ο Ράφα Μπενίτεθ- υπό μία έννοια μοιάζει με «αλεπού των πάγκων». Ξέρει τι θέλει και ασφαλώς από ποιόν παίκτη θα πάρει τι.

Έριξε, λοιπόν, στη μάχη τον Μλαντένοβιτς, τον Σέρβο αριστερό μπακ. Ναι, αυτόν που λες και είχε… ξεχάσει σε προηγούμενα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να υπάρξει απορία ή και κριτική για την απόφαση του Ισπανού κόουτς. Τι έδειξε ο Μλαντένοβιτς απέναντι στη Λάρισα; Τίποτα το φοβερό. Αφήστε που χρεώνεται και με το πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα, αυτό που έφερε την ισοφάριση (2-2) για τους γηπεδούχους. Μάλλον θέλησε να… εξηγήσει ο Μπενίτεθ το «πώς και το γιατί» δεν χρησιμοποιούσε τον Μλαντένοβιτς και προτιμούσε με τρεις κεντρικούς μπακ να σφίξει τη ζώνη στην άμυνά του.

Και μετά είδαμε κάτω από τα δοκάρια του Κότσαρη. Τον Νο 3 σε ιεραρχία γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Εδώ έχουμε το εξής συμπέρασμα: ο Ντραγκόφσκι όχι μόνο λογίζεται ως ντεφορμέ από τον προπονητή του, αλλά ενδέχεται να τον «τελειώσει», ίσως το συντομότερο δυνατό. Κάνει γκέλες ο Πολωνός και ο Ισπανός δεν θέλει να προχωρά με κάποιον που έχει εύθραυστη ψυχολογία και ασταθή απόδοση. Επίσης, με δεδομένο πως ο Λαφόν ίσως λείψει για το κύπελλο εθνών Αφρικής, τι πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός; Θα πορευτεί με έναν τερματοφύλακα;

Αυτό το «Κότσαρης βασικός», λοιπόν, μάλλον σηματοδοτεί εξελίξεις για τη θέση του «άσου». Και ο Παναθηναϊκός που ήδη βρίσκεται 15 (!) βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, έστω και με ένα παιχνίδι λιγότερο, πολλά θα πρέπει να βελτιώσει ώστε να αλλάξει την εικόνα του. Αραγε, πρόκειται να δοθούν εξηγήσεις για την κατρακύλα;