Για το ματς με την Κηφισιά, το θεσμό του Κυπέλλου και τη διάκριση που θέλει με τον Παναθηναϊκό, μίλησε ο τεχνικός των Πράσινων, Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MatchDay Mag της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός στον οποίο θέλουμε να διακριθούμε. Ούτως ή άλλως, αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση όλους τους αγώνες και όλες τις διοργανώσεις. Όπως συνηθίζω να λέω από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στην ομάδα, ο επόμενος αγώνας είναι πάντοτε ο πιο σημαντικός. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο. Είναι ένας ακόμα αγώνας για να χτίσουμε τη νοοτροπία νικητή που θέλουμε για την ομάδα μας».