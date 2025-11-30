Στο τέλος του Αθηναϊκού ντέρμπι στη Λεωφόρο, ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε κυρίως στη γενικότερη εικόνα του αγώνα, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και τα λάθη που κόστισαν στο «τριφύλλι». Παρότι δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έκανε σαφές ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να βελτιωθούν άμεσα ενόψει της συνέχειας.

Στις δηλώσεις του, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε:

«Παίξαμε με αντίπαλο μια πολύ καλή ομάδα και η αντίδραση των ποδοσφαιριστών μου ήταν εξαιρετική με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο παιχνίδι, καθώς βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με δύο γκολ και μείναμε με δέκα παίκτες. Δείξαμε χαρακτήρα στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό που πετύχαμε. Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και δεν το κάναμε κι αυτό είναι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πως μπορούμε να μάθουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι».

Αναφερόμενος στη συνολική παρουσία της ομάδας του, τόνισε ότι η εικόνα είχε θετικά αλλά και σημαντικά αρνητικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να εξαλειφθούν:

«Κάναμε ξεκάθαρα λάθη και κοστίζουν σε τέτοια ματς, κάτι που μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Εμείς κρατάμε για το μέλλον την αντίδραση μας μετά από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο παιχνίδι και προχωράμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα ξεκάθαρα λάθη στο μέλλον. Μου άρεσε η αντίδραση της ομάδας, ωστόσο δεν μου άρεσαν τα λάθη που κάναμε»