Ψήφο… εμπιστοσύνης ζήτησε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ευρωπαϊκό ματς με τη Βικτόρια Πλζεν. Ο Ισπανός τεχνικός εστίασε στις πολλές αλλαγές που γίνονται το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό και στον χρόνο που απαιτείται, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντέσερς δεν θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τον αγώνα με τους Τσέχους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Αν και υποψιάζομαι ότι θα μου πείτε ότι ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, με δεδομένο ότι στο Πρωτάθλημα η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω, έξω από την ομάδα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος. Υπάρχει αυτή η στόχευση; Είναι το αυριανό το παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό;

«Καταλαβαίνουμε ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε πάντα να δούμε τον επόμενο αγώνα, πάντα αυτός είναι σαν τελικός. Έχω πει πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι υπάρχουν 7-10 παιχνίδια και έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα. Είναι λογικό να υπάρχει μια πεσιμιστική ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από την μια στιγμή στην άλλη. Μου λέγατε πριν για την μεταγραφική περίοδο, είναι ακόμα πολύ μακριά αυτή. Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που δουλεύει σκληρά, κάνει λάθη όπως κι εγώ. Πρέπει να τα διορθώσουμε κι αυτό θα το κάνουμε μέσω της σκληρής προπόνησης. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά. Αν ο γιος σας κάνει κάποιες εξισώσεις λάθος, το να πας από πάνω του και να του φωνάξεις δεν θα τον βελτιώσει. Είναι άλλη η μέθοδος.

Πρέπει να πάρουμε το μάξιμουμ από όλους και μετά θα πάρουμε αποφάσεις. Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Ο Παναθηναϊκός σε 6 ματς έχει δεχτεί γκολ μετά το 90′. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό, πέρα από τα ατομικά λάθη; Έχει να κάνει με το βάρος και την πίεση;

«Κι εγώ προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό. Δεν συμφωνώ με την γενίκευση. Όταν πρωτοήρθα εδώ, λέγαμε για έλλειψη εμπιστοσύνης, για ανασφάλεια. Αυτό δεν συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει κάποιες σέντρες, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει καλύτερα πράγματα μπροστά, αλλά αυτή την στιγμή η ομάδα είναι πιο γρήγορη, διατηρεί υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση. Ακόμα έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά. Θα βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή μας αν κρατάμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα τελευταία λεπτά. Είχα κι εγώ συζητήσεις με τους παίκτες, που είχαν αυτή την ανησυχία.Τώρα ναι μεν υπάρχουν κάποια ατομικά λάθη που συνέβησαν, αλλά δεν νομίζω είναι θέμα της ομάδας. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουμε καλύτερα, αμυνόμαστε καλύτερα».

Γενικά στο ποδόσφαιρο, παρατηρούμε ομάδες που εγχώρια… παραπατάνε, ευρωπαϊκά να κάνουν πολύ καλή πορεία. Το ίδιο ισχύει και για την Βικτόρια Πλζεν αυτή την στιγμή. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 2 τελευταία παιχνίδια ενώ στο ένα ήταν μπροστά στο σκορ, στο άλλο είχε ισοφαρίσει με παίκτη λιγότερο. Αυτό το σοκ μπορεί να επηρεάσει το διακύβευμα του αυριανού αγώνα ή μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά;

«Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Εμείς πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε τόσο καλά, να βελτιωθούμε σε αυτά μέσω προπονήσεων, βίντεο, με ομιλίες με τους ποδοσφαιριστές. Ο Ζαρουρί ζήτησε κάποιες πληροφορίες από το τμήμα της ανάλυσής μας. Οι παίκτες δείχνουν ότι θέλουν να βελτιωθούν. Δεν αγοράζεται η αυτοπεποίθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να κερδίζουμε. Όταν μείναμε με 10 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ βγάλαμε εξαιρετική αντίδραση και ένα λάθος τα γκρέμισε όλα. Ξέρουμε όμως ότι κάναμε κάποια πράγματα καλά. Οι φίλαθλοι είναι απογοητευμένοι που χάσαμε έτσι βαθμούς, αλλά εμείς πρέπει να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους παίκτες και τον Ιανουάριο να δούμε το επίπεδο του καθενός και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Οι παίκτες τρέχουν πιο πολύ και πιο γρήγορα, είναι δεδομένο αυτό. Αν είσαι κοντός είναι δύσκολο να κερδίσεις εναέριες μονομαχίες, αν δεν είσαι γρήγορος είναι δύσκολο να τρέξεις. Πρέπει να κοιτάμε και τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παρόν και το μέλλον. Έχουμε 3-4 παίκτες που δεν είναι στην λίστα αύριο, σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αν κερδίσουμε δεν θα έχει καμία σημασία το τι είπα εγώ εδώ, αν δεν νικήσουμε θα είμαστε εδώ και θα αναλύουμε τα όσα είπα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, όχι μόνο για τον αγώνα αλλά για να βελτιώσουμε γενικά τον σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο.

Κι αν φέρουμε μια ισοπαλία σε ματς που έπρεπε να κερδίσουμε, όπως στην Λάρισα, που αν ο Τετέ είχε σκοράρει τώρα θα μιλάγαμε για την καλή μας αντίδραση, τότε δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε επιμέρους ζητήματα. Θέλουμε μακροπρόθεσμα να πάρουμε τα αποτελέσματα, όχι να κοιτάμε κοντόφθαλμα.

Να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα είναι συγκεντρωμένοι στον επόμενο αγώνα. Εγώ πρέπει να σκέφτομαι και μακροπρόθεσμα, οι παίκτες μόνο τον επόμενο αγώνα. Θεωρώ πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα, τον σύλλογο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος αλλάζει πράγματα γιατί ξέρει ότι πρέπει να τα βελτιώσουμε».

Είστε κάποιο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Είχατε πει ότι θα εξελίσσεστε μαζί με την ομάδα. Βάσει των όσων έχετε δει μέχρι τώρα, έχετε καστασταλλάξει αν στον Παναθηναϊκό ταιριάζει περισσότερο να παίζει με τριάδα ή τετράδα πίσω ή προσαρμόζεστε πάνω στον αντίπαλο κάθε φορά;

«Τα συστήματα σου δίνουν λύσεις, οπότε πολλές φορές αποφασίζουμε σε σχέση με τους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους και τα χαρακτηριστικά τους. Ο Ζαρουρί πχ έπαιξε στην τριάδα σαν φουλ μπακ, το έχει κάνει στο παρελθόν, ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Σε άλλο ματς μπορεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι οι παίκτες να ξέρουν τον τρόπο με τον οποίον αγωνιζόμαστε και να πάρουμε το καλύτερο από αυτούς. Θέλουμε υψηλή ένταση, να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα, να πιέζουμε ψηλά. Οι θέσεις ή το σύστημα μπορεί να αλλάξουν, τα βασικά πράγματα όμως. Έχουμε δείξει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά μερικές φορές και τα χαρακτηριστικά των παικτών δεν βοηθούν για άμεση βελτίωση και χρειάζεσαι λίγο παραπάνω χρόνο».

Θα ξαναμπεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ντέσερς, αφού επέστρεψε στην δράση; Με τον Ταμπόρδα τι γίνεται, σκοπεύετε να του δώσετε κάποια ευκαιρία; Έχετε κάποια ιδιαίτερη συνομιλία μαζί του;

«Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας, είναι δύο παίκτες και πρέπει να τους φροντίσουμε. Πρέπει να πάρουμε όμως αποφάσεις. Πρέπει να δω τους παίκτες στις προπονήσεις, να δω τις προοπτικές τους και να αποφασίσω. Ο Ντέσερς δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα μπορούσε. Αυτή την στιγμή είναι λίγο πιο πίσω στην φυσική κατάσταση. Είναι στο 100%, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, είναι νωρίς για να ξαναμπεί στην λίστα.

Για τον Ταμπόρδα όλοι περίμεναν πολλά για αυτόν. Τον βλέπουμε στις προπονήσεις, αναλύουμε το παιχνίδι του. Του δώσαμε την ευκαιρία στο κύπελλο, σκεφτόμασταν κι άλλα ματς. Στην θέση του όμως παίζουν άλλοι παίκτες που μας δίνουν σημαντικά πράγματα. Ίσως παίξει αύριο σε άλλα ματς, αλλά ανταγωνίζεται σημαντικούς παίκτες. Θέλουμε οι φίλαθλοι να τον δουν, αλλά πρέπει να κάνω την καλύτερη επιλογή. Ο Μπρέγκου ήταν λίγο πιο μπροστά πχ στο Κύπελλο. Είναι πολύ καλός παίκτης, προπονείται καλά, θέλει να πάρει την ευκαιρία, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν αλλά και από τις συνθήκες του εκάστοτε αγώνα».

Περιμένετε αύριο μια έξτρα αντίδραση από τους παίκτες σας;

«Είχαμε μια συζήτηση χτες και είχε να κάνει με αυτά που κάναμε, το πώς δεχτήκαμε τα γκολ. Αναλύσαμε τρεις αγώνες, το μήνυμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε ευθύνη και να καταλάβουμε ότι έχουμε πολύ κόσμο πίσω μας. Εγώ πρέπει να βοηθώ και να στηρίζω τους παίκτες, αρκεί να προσπαθούν. Μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά αν προσπαθούν για εμένα είναι εντάξει. Έχουμε δεδομένα συγκεκριμένα που δεν μπορείς να απορρίψεις. Τρέχουν πιο γρήγορα, πιο καλά. Κάνουν λάθη, ναι. Αν κάτι δεν μπορούν να κάνουν κάποιοι, εμείς προσπαθούμε να τους βελτιώσουμε αλλά αν δεν μπορούν πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Θέλουμε να πάρουμε το μάξιμουμ από τους ποδοσφαιριστές. Αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, αρκεί να προσπαθούν. Έχουμε πάρα πολλούς παίκτες.

Κάνοντας όλες αυτές τις προπονήσεις, έχουμε 24-30 ποδοσφαιριστές αλλά στον αγώνα παίζουν 11. Κάποιος που δεν παίζει δεν θα είναι ικανοποιημένος με εμένα. Εμείς πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις, προσπαθούμε να κάνουμε ροτέισον για διάφορους λόγους. Έχουμε 2 παιχνίδια σε κάθε εβδομάδα. Οι παίκτες προσπαθούν, εγώ προσπαθώ να προστατεύσω την ομάδα επειδή προσπαθούν, νιώθουν την πίεση. Αλλά ένας λόγος που είμαστε επαγγελματίες είναι γιατί μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Δεν θέλω παίκτες που κρύβονται πίσω από αυτή».

Η Βικτόρια Πλζεν είναι μια έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Πού θα εστιάσετε;

«Μου αρέσει η ερώτηση γιατί μιλάμε για τον αυριανό αγώνα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια καλή ομάδα, τρέχει πολύ, έχει μεγάλη επιθετικότητα, κάνει καλές αντεπιθέσεις. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τρέχουμε όπου να ‘ναι. Πρέπει να έχουμε ισορροπία, καλή οργάνωση. Αν πρέπει να παίξουμε με αντεπιθέσεις να έχουμε γρήγορο ρυθμό, να παίζεται η μπάλα στο δικό τους μισό. Να αποφύγουμε τις αντεπιθέσεις τους. Δεν λέω κάτι καινούριο. Έχουν πίστη ότι μπορούν να πάρουν αποτελέσματα, μέχρι τώρα το κάνουν στην Ευρώπη. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε».