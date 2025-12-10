Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, εκπροσώπησε τους παίκτες των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου για το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν και αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η νίκη για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την διέξοδο που δίνει η Ευρώπη και την χρήση του ως φουλ μπακ:

«Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα κάνω ότι περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω όπου μου πει ο προπονητής του».

Για τα ατομικά λάθη των παικτών:

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου δεν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ατομικά τα πράγματα αλλά ομαδικά. Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε ομάδα».