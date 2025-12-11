Αρχικά ας ειπωθεί η αλήθεια: περνάμε από κόσκινο κάθε απόφαση διαιτητή. Την αναλύουμε έως εκεί που δεν παίρνει. Και δεν διστάζουμε να βγάζουμε συμπέρασμα αναφορικά με το «τι ήθελε να παίξει» ο ρέφερι σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.

Υπερβολή; Ισως. Η ανάλυση είναι δουλειά των ιθυνόντων. Του επικεφαλής της ΚΕΔ και εν προκειμένω του Στεφάν Λανουά. Του ανθρώπου της διαιτησίας που συχνά πυκνά βάλλεται από αρκετούς, ίσως άδικα. Αλλά τώρα τελευταία, φαίνεται πως κάνει εκπτώσεις στις φάσεις που αναλύει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Γιατί αν ο πλέον αρμόδιος δεν ξεψαχνίζει αυτά που όλοι (ή οι περισσότεροι) κουβεντιάζουμε το βράδυ της Κυριακής, ποιος ο λόγος να διαφημίζεται η τοποθέτηση του Λανουά και γενικά οι επισημάνσεις του;

Τι ξέχασε, λοιπόν, να κάνει ο Γάλλος;

Πρώτον, δεν έβαλε στο βιντεάκι τη φάση του Ζέλσον Μαρτίνς με τον Νους στο Ολυμπιακός -ΟΦΗ. Αν κάποιος παρακολουθήσει το ριπλέι, ασφαλώς και θα συμφωνήσει πως με το χέρι του ο μέσος των Κρητικών απώθησε τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Περίπτωση πέναλτι, αναμφισβήτητα. Γιατί να μην το ξεδιαλύνει ο Λανουά;

Δεύτερο, άραγε δεν είδε το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς στον Ρόουζ; Ακόμη και φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα ο Άρης για να αποδείξει το δίκιο των ισχυρισμών και των διαμαρτυριών του. Το ζήτημα, εδώ, δεν σχετίζεται με το αν έπρεπε να δείξει κόκκινη ο ρέφερι στον παίκτη του ΠΑΟΚ και ούτε υποστηρίζεται κάτι τέτοιο. Ο Λανουά, όμως, όφειλε να εξηγήσει τι έγινε, αν βέβαια έγινε…

Τρίτον, δεν είδαμε το παραμικρό σχόλιο για τη φάση με τους Κετζιόρα και Ράτσιτς. Υπάρχει ζήτημα πέναλτι υπέρ του Αρη; Ο αρχιδιαιτητής δεν πρέπει να ρίχνει φως σε περιπτώσεις που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση και το κυριότερο, πρόκειται για φάσεις ενός ντέρμπι;

Για να μη γίνει η οποιαδήποτε παρανόηση: κανείς δεν παίρνει τα κομμάτια κανενός. Ωστόσο, όταν έχουμε πολλές φάσεις, ακόμη κι αν το βίντεο ξεπερνά αυτά που έχει στο μυαλό του ο Λανουά, καλό είναι ο συγκεκριμένος να εξηγεί τα πάντα. Ωστε να μην παρεξηγείται από τον οποιονδήποτε. Και να μαθαίνουμε όλοι τους σωστούς κανονισμούς διαιτησίας, γιατί πολύ απλά αυτός είναι ο ρόλος του ανθρώπου που εμπιστεύεται η ΚΕΔ. Και όχι να ποιεί την νήσσαν. Γιατί αν δεν γίνονται για τα πάντα αναλύσεις, τότε γεννάται ένα ζήτημα που οι πάντες ενδέχεται να το βρουν μπροστά τους.