Ο Άρης δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τη διαιτησία των Παπαπέτρου-Μπέμπεκ (VAR) στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και για αυτό εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά:

«Στεφάν Λανουά θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για την αποψινή διαιτησία…

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή την Κυριακή στην Τούμπα.

Από εσένα τα περιμένουμε πλέον όλα…».