Στα δέκα πρόσωπα από όλη την Ευρώπη, των οποίων η πορεία αναμένεται ενδιαφέρουσα το 2026, συμπεριλαμβάνει το Politico την ελληνίδα εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, αναφέροντας πως η έμπειρη δικαστικός είναι από τα λίγα άτομα που «έχουν κάνει πολλούς στην Ελλάδα να χάσουν τον ύπνο τους». «Ως η πιο εξέχουσα εισαγγελέας στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες γεωργικές επιδοτήσεις» σχολιάζει το άρθρο, προσθέτοντας πως στις επισυνδέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων ακούστηκαν συζητήσεις για το πώς θα σαμποτάρουν την έρευνά της, «σημάδι του πόσο αίσθηση προκαλεί η δουλειά της». Ανατρέχοντας και στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, το Politico υπενθυμίζει ότι ήταν η Παπανδρέου που είχε στείλει στη Βουλή τη δικογραφία για τη σύμβαση 717, ζητώντας τη δίωξη του Κώστα Αχ. Καραμανλή, «με το κυβερνών κόμμα της ΝΔ να μπλοκάρει τα αιτήματά της». Το άρθρο καταλήγει ως εξής: «Οι συνάδελφοί της την περιγράφουν εργασιομανή και απόμακρη, ώστε να αποφεύγει πιέσεις και σχέσεις (με συμφέροντα). Οι πολιτικώς ευαίσθητες υποθέσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο της υπογραμμίζουν πόση σήψη παραμένει ακόμη στην Ελλάδα, παρά τα τρία προγράμματα διάσωσης. Οι έρευνές της αποτελούν μια δυσάρεστη υπενθύμιση ότι ζητήματα λογοδοσίας και κράτους δικαίου παραμένουν ακόμη επίκαιρα στη χώρα».

Φωτιές και επισυνδέσεις

Ελπίζω να έχετε προμηθευτεί τα απαραίτητα ποπκόρν κ.λπ. για τη σημερινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος πρώτα είπε ότι θα… βάλει φωτιά στο Κορδελιό και μετά τα γύρισε, λέγοντας ότι δεν θα «κάψει» κανέναν. Ομως τα μέλη της Εξεταστικής θεωρούν βέβαιο ότι θα έχουμε εντάσεις αφού οι νεοδημοκράτες θα προσπαθήσουν να αποποιηθούν κάθε σχέση με τον Ξυλούρη, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ήδη «χτενίσει» τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις επισυνδέσεις, στις οποίες ακουγόταν να λέει χοντράδες με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και να συνεννοείται με (διορισμένο από αυτήν την κυβέρνηση) πρόεδρο του Οργανισμού.

Επαναφέρουν στη Βουλή τις υποκλοπές

Οσοι παρακολουθούν την εκδίκαση της υπόθεσης Predator έχουν πολλή αγωνία για τις καταθέσεις των νέων μαρτύρων που κάλεσε το Μονομελές Πρωτοδικείο, τόσο σε παράγοντες πέριξ της κυβέρνησης όσο και στην αντιπολίτευση, που δεν αποκλείει να κάνει και νέες κινήσεις στη Βουλή. Το δικαστήριο αποφάσισε να καλέσει άλλα 10 πρόσωπα, ξένους και Ελληνες. Ανάμεσά τους δύο ισραηλινούς συνεργάτες του κατηγορούμενου Ταλ Ντιλιάν, τον Ρότεμ Φάρκας, προγραμματιστή που έφτιαξε το Predator, και τον Μερόμ Χαρπάζ, επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος της Intellexa. Αμφότεροι ζούσαν στην Ελλάδα σε διαμερίσματα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, μίσθωνε εταιρεία συνδεόμενη με εταιρίες – κολοσσούς των εξοπλιστικών από το Ισραήλ, όπως και τα γραφεία της εταιρείας στο Ελληνικό. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει, επίσης, κληθεί και θα απασχολήσει στις επόμενες δικασίμους το δικαστήριο. Θα κληθεί, επίσης, η συνεργάτιδα του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου, που είχε υπογράψει την αίτηση εξαγωγής του Predator στο Σουδάν. Αλλά και ο κρεοπώλης και κάτοχος της κάρτας που πλήρωσε τα SMS Αιμίλιος Κοσμίδης. Το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε να τον εξετάσει, παρά το γεγονός ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αποφανθεί ότι δεν ξέρει τίποτα.

«Ψήνονται» και άλλες κλήσεις

Η αντιπολίτευση θα παρακολουθήσει πολύ στενά και την κατάθεση του νέου μάρτυρα, Σωτήρη Ντάλα, συνεργάτη του κατηγορούμενου Λαβράνου. Κι αυτό γιατί ο πρώην συνεργάτης τους, Σταμάτης Τρίμπαλης, κατέθεσε ενόρκως πως ο Ντάλας ήταν ο «ενδιάμεσος» με τον οποίο είχαν γίνει οι συνεννοήσεις για την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022. Οτι αυτός του έστειλε τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ και την ενημέρωση ότι τα πήγε καλά στην κατάθεσή του, παρότι ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά έχουν ήδη καταθέσει αίτημα να κληθεί ο Τρίμπαλης στη Βουλή για εξηγήσεις κι αναμένουν τις απαντήσεις του Ντάλα για να αποφασίσουν αν πρέπει να κληθεί κι αυτός.

Για την αναθεώρηση το νέο «χτύπημα»

Προκάλεσε σε πολύ κόσμο εκνευρισμό ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την πρόσφατη παρέμβασή του που επέκρινε την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Αυτή τη φορά θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση του ινστιτούτου insocial του ΠΑΣΟΚ, για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ θα τοποθετηθούν οι συνταγματολόγοι Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Νίκος Παπασπύρου και Κώστας Μποτόπουλος, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Παναγιώτης Δουδωνής.