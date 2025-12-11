Μπορεί η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν η πρώτη κομματική συνεδρίαση μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα και το σούσουρο που αυτή έφερε, από την επιλογή του εξώστη έως το κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της «Αυγής», όμως το θολό τοπίο που επικρατεί στον ευρύτερο αριστερό χώρο, αλλά και η απουσία του Παύλου Πολάκη από τη συνεδρίαση, τη μετέτρεψαν σε μια ομαλή διαδικασία. Πολλοί ήταν εκείνοι οι βουλευτές που, πριν μπουν στην αίθουσα της Γερουσίας, έλεγαν σε συνομιλητές τους πως είχαν σκοπό να μιλήσουν αιχμηρά για το επίμαχο ζήτημα (δηλαδή τη σχέση με τον Τσίπρα) μόνο αν υπήρχε κάποια πρόκληση. Τέτοια, όμως, δεν υπήρξε και έτσι στη συζήτηση κέρδισαν χώρο, σε χαμηλούς τόνους, ο προϋπολογισμός και τα θέματα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως το αν ο πρόεδρος πρέπει να «πατάει» πάνω στους τομεάρχες στις ομιλίες του.

Φάμελλος: Aνάγκη για ενότητα και ανασύνθεση

Στην τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος τάχθηκε εναντίον του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, ενώ ο Πολάκης (που έχει εκφραστεί πιο σκληρά απ’ όλους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό) βρισκόταν στην Κρήτη, για τα μπλόκα των αγροτών – έχοντας ενημερώσει από νωρίς το προεδρείο της συριζαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της Δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς», ανέφερε μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας την ανάγκη για «ενότητα» και «ανασύνθεση»: «Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, έχει καταθέσει με συνέπεια την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων, πάνω σε ένα συγκεκριμένο προοδευτικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, πρόγραμμα», τόνισε. Με μια έμμεση απάντηση στα λεγόμενα Τσίπρα στο «Παλλάς» περί «τεχνητών συγκολλήσεων», ο Φάμελλος εξήγησε πως η Κουμουνδούρου ανέλαβε «συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μέσα και έξω από τη Βουλή», που αφορούν και ένα «ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση, σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο».

Επιμένοντας στο ίδιο μοτίβο της συριζαϊκής μάχης «χωρίς ιδιοτέλεια και εγωισμό», ξεκαθάρισε πως η πρωτοβουλία συνεννόησης «δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Ετσι βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα». Η ομιλία του ξεκαθάριζε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν πέρασε τα όρια που θέτουν οι βουλευτές που τάσσονται υπέρ του Τσίπρα – όπως έκανε το πρωτοσέλιδο της «Αυγής», που περιέγραφε ένα αντιπαραθετικό σχήμα απέναντι στο κόμμα και στο επικείμενο κίνημα του Τσίπρα, ακόμα κι αν επισήμως «το ταξίδι συνεχίζεται», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από βουλευτή.

Αφετηρία η Πάτρα για τις περιοδείες Τσίπρα

Αν κάτι έδειχνε, μέσα στην αίθουσα, το κλίμα που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός πως η ομιλία Φάμελλου ξεκίνησε χωρίς να έχουν φτάσει όλοι οι βουλευτές – ενώ, παρά το γεγονός ότι ήταν μια διευρυμένη συνεδρίαση με μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, η αίθουσα της Γερουσίας δεν γέμισε. Στην πραγματικότητα, και όσοι τάσσονται υπέρ Τσίπρα περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του και τον τρόπο που θα επιλέξει να ενσωματώσει όσα πρόσωπα γίνουν δεκτά στις τάξεις του μελλοντικού κόμματός του. Μια ακόμα ιδέα όσων έχει στο μυαλό του ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτυχθεί στη συγκέντρωση που ετοιμάζει στην Πάτρα, στις 16 Δεκεμβρίου.