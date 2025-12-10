Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος. Μεταξύ άλλων στην ομιλία του τόνισε: «Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο.

Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Έτσι βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα. Και έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της διαφθοράς».

Το παρώς έδωσαν όλοι, εκτός από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος σύμφωνα πληροφορίες είχε ενημερώσει για την απουσία του στην Κρήτη. Απόντες επίσης ήταν οι Ρένα Δούρου και Συμεών Κεδίκογλου (σε αποστολή).

Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος για τις συνεργασίες:

Η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση.

Διότι σύντροφοι και συντρόφισσες η ενότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι αναγκαιότητα. Είναι συστατικό στοιχείο του χώρου και των αξιών που υπηρετούμε. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, έχει καταθέσει με συνέπεια την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων, πάνω σε ένα συγκεκριμένο προοδευτικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, πρόγραμμα, για προοδευτική Ελλάδα.

Από την αρχή της χρονιάς ζητάμε διάλογο και συμπόρευση. Και αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μέσα και έξω από τη Βουλή, για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο.

Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Έτσι βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα. Και έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της διαφθοράς.

Μόνο με τον στόχο των προοδευτικών πολιτικών, της προοδευτικής κυβέρνησης, με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη. Γι αυτό και έχουμε κριτικάρει ανοιχτά και δημοκρατικά τα προοδευτικά κόμματα που κινούνται με μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Γιατί αυτές οι επιλογές δεν δίνουν προοδευτική διέξοδο. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Στο διάλογο και τη συνεργασία των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της προόδου και της δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Όπως αποδεικνύει και το κοινοβουλευτικό μας έργο.

Υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης 2015-2019 και είπε για το μέλλον:

Εδώ, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του κόμματος που σχημάτισε την πιο έντιμη κυβέρνηση, που ανέλαβε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, την έσωσε από τη χρεοκοπία, ρύθμισε το χρέος, αναστήλωσε το κοινωνικό κράτος, τονίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.

Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή. Δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, τον εργασιακό μεσαίωνα και την επισφάλεια, τα σκάνδαλα, την υποκρισία, την καταπάτηση δημοκρατικών θεσμών, την κρίση στη δικαιοσύνη και την αποδυνάμωση του κράτους δικαίου δεν αντέχει να βλέπει γαλάζια παιδιά με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις, δεν αντέχει άλλες γελοίες δικαιολογίες για κερδισμένα τζόκερ και λαχεία, την ώρα που φτωχοποιούνται όλα τα νοικοκυριά και δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα.

Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα.