Ο Παύλος Πολάκης ήταν η πιο ηχηρή απουσία από την πρώτη σύναξη των συριζαίων βουλευτών στην αίθουσα της Γερουσίας μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – και το εξώστης-gate. Δεν άκουσε τον αρχηγό του να λέει ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και τους μικροκομματικούς υπολογισμούς. Πάντως, αυτή η χλιαρή απάντηση στην τσιπρική προσβολή των πρώην συντρόφων σίγουρα δεν ικανοποίησε λιγότερο αψείς απ’ τον Σφακιανό αριστερούς.

Διατυπώσεις

Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κλιμακώσει την αντιπαράθεσή της με τους συμμετέχοντες στα μπλόκα. Κι όμως, ο Γιώργος Φλωρίδης αποφαίνεται ότι «από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες να κατέβουν οργανωμένα για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα». Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός ο υπουργός δεν βουτάει τη γλώσσα του μέσα στις προσεκτικές διατυπώσεις. Οπότε, πλέον δεν φταίει εκείνος αν δυναμιτίζει τις κυβερνητικές προσπάθειες διαχείρισης μιας κρίσης.

Αποτροπές

Ηταν δύσκολο για τον Θάνο Πλεύρη να κρύψει τη χαρά του όταν δήλωνε ον κάμερα «μπαίνουμε στη λογική των αποτροπών, των κλειστών κέντρων, των απελάσεων και όχι στη λογική “welcome to Europe”». Ωστόσο, παρά τον αντιμεταναστευτικό ζήλο που δείχνει, δύσκολα θα προκαλέσει την προσοχή του πλανητάρχη, ο οποίος φαντασιώνεται την κατάληψη όλων των ευρωπαϊκών κυβερνητικών μεγάρων από ακροδεξιούς. Το συστημικό του κοστούμι τον περιορίζει στον ανταγωνισμό του με τη Λατινοπούλου ή τον Βελόπουλο.

Δέντρο

Προχθές το βράδυ, ο Νίκος Δένδιας είχε τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Πεντάγωνο. Από το βήμα ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι «δεν το στολίζουμε για να ψωνίζουμε» αλλά επειδή «υπενθυμίζει ότι είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα». Εντάξει, έχει δώσει προσφάτως (στην παρουσίαση της βιοκλιματικής όψης του υπουργείου του) καλύτερα δείγματα του έντονου λυρισμού που τον διακρίνει. Οπότε, μην είστε αυστηροί στην κριτική σας.