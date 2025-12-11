Η συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix έχει ήδη αναγγελθεί, αλλά η υπόθεση μόνο τελειωμένη δεν θεωρείται. Το μεγάλο «εμπόδιο» βρίσκεται πλέον στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία όχι μόνο δεν έχει εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο. Μέχρι τότε, οι δύο πλατφόρμες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά.

Η πιθανότητα το Netflix να αποκτήσει έναν τόσο μεγάλο κατάλογο περιεχομένου πυροδοτεί έντονες συζητήσεις για ζητήματα ανταγωνισμού. Αναλυτές προειδοποιούν πως αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα σχεδόν μονοπωλιακό τοπίο στο streaming – και κατ’ επέκταση στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία επηρεάζει άμεσα και την παγκόσμια αγορά. Από την άλλη πλευρά, το τίμημα των 70 δισ. δολαρίων θεωρείται, για τα δεδομένα του Netflix, ασυνήθιστα υψηλό. Η εταιρεία δεν έχει πληρώσει ποτέ ούτε 1 δισ. για εξαγορά μέσα σε τρεις δεκαετίες λειτουργίας.

Οι φόβοι όμως δεν περιορίζονται στην οικονομία. Εκφράζονται ανησυχίες ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου περιεχομένου στα χέρια ενός μόνο παράγοντα μπορεί να περιορίσει τον «πλουραλισμό» ιδεών στο Χόλιγουντ. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι η νέα πραγματικότητα θα φέρει απολύσεις.

Η ενδεχόμενη εξαγορά υπογραμμίζει τη δυναμική της streaming τηλεόρασης. Δεν αποτελεί απλώς έναν σύγχρονο τρόπο διανομής, αλλά έναν παράγοντα που διαμορφώνει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο κινηματογράφο, πολλές φορές παραγκωνίζοντας ακόμη και τις παραδοσιακές παραγωγές του box office.

Η κατοχή των βιβλιοθηκών Warner, HBO και HBO Max θα επέτρεπε στο Netflix να μειώσει την εξάρτησή του από τρίτους παρόχους. Ομως, η προτεραιότητα του Netflix στο «streaming first» προκαλεί έντονη ανησυχία στους κινηματογραφικούς αιθουσάρχες. Αν μεγάλες επιτυχίες της Warner – όπως ο «Harry Potter» ή ο «Batman» – δεν κυκλοφορούν πλέον ευρέως στις αίθουσες, οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν με μαζική συρρίκνωση εσόδων.

Στο πολιτικό σκηνικό, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ανοιχτά πως το Netflix ενδέχεται να γίνει «υπερβολικά μεγάλο», απειλώντας τον ανταγωνισμό. Ο ίδιος επιθυμεί να έχει τον τελικό λόγο για το αν η εξαγορά θα προχωρήσει ή όχι. Ο Τραμπ φέρεται ότι προτιμούσε μια πώληση της Warner στην Paramount. Η Paramount, που έχει κάνει ήδη αρκετές προσπάθειες εξαγοράς στο παρελθόν, φαίνεται να έχει ισχυρό πολιτικό έρεισμα. Ο ιδιοκτήτης της Λάρι Ελισον, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, διατηρεί στενές σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο με ό,τι αυτό σημαίνει.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι εξελίξεις αυτές μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στη δημοσιογραφία. Η Paramount, μετά την εξαγορά της CBS News, φέρεται ότι έκανε επιλογές που «εξυπηρετούν» το περιβάλλον Τραμπ. Εάν ένα αντίστοιχο «μοντέλο» εφαρμοστεί στη Warner – η οποία διαθέτει το CNN μέσω της Global Linear Networks –, δεν αποκλείεται να αλλάξει βαθιά ο χαρακτήρας της αμερικανικής ενημέρωσης, με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον οικονομικό απολογισμό μιας συγχώνευσης.

Από την πλευρά του, το Netflix έχει ήδη «σπάσει» δύο μεγάλα του ταμπού: μπήκε στον αθλητισμό και υιοθέτησε διαφημίσεις. Το μόνο που μένει είναι οι ειδήσεις. Το ερώτημα πλέον είναι αν θέλει – ή αν χρειάζεται – να κάνει αυτό το βήμα. Τα στοιχεία της Hub Entertainment Research δείχνουν ότι το Netflix παραμένει πρώτη επιλογή τηλεοπτικής ψυχαγωγίας για μεγάλο μέρος του κοινού. Το κλειδί για να γίνει η απόλυτη «προεπιλογή» είναι η καθημερινή χρήση και το Netflix αναζητεί τρόπους να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την καθημερινή σχέση του κοινού μαζί του. Οι ειδήσεις, παρά την πτώση της παραδοσιακής τηλεόρασης και την αύξηση αυτών που τις αποφεύγουν, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τεράστιο και σταθερό κοινό: περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άτομα συντονίζονται καθημερινά στα τρία κορυφαία καλωδιακά δίκτυα ειδήσεων. Αν ο στρατηγικός χώρος της ενημέρωσης είναι το επόμενο μεγάλο βήμα του Netflix, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις στο μιντιακό πεδίο κι όχι μόνο των ΗΠΑ.

Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών