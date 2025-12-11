Σε εκείνη την αλήστου μνήμης Εξεταστική Επιτροπή για τις πολιτικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, εμφανιζόμενος περίπου ως θύμα των περιστάσεων, είχε επιχειρήσει να διαχωρίσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών σε όσους ενοχλούν και δεν ενοχλούν: «Ακούγονται υπερβολές… Αλλά αυτές οι υπερβολές είναι απολύτως δικαιολογημένες όταν έχεις χάσει τον δικό σου άνθρωπο. Εγώ, ναι, έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους και θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι σε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος τους είναι βουβός. Κρατήστε το αυτό, ο πόνος τους είναι βουβός». Ετσι κρίνουν, άλλωστε, συχνά οι «γαλάζιοι φρούραρχοι» τις πενθούσες μανάδες, μετρώντας με το μάτι το βάθος της λαιμόκοψης.

Στην υπόθεση των υποκλοπών, αυτοί που μίλησαν και κατήγγειλαν και κυνήγησαν την αλήθεια, διασύρθηκαν ως «ύποπτοι» για εμπλοκή σε άσχετες υποθέσεις, σκάνδαλα, ακόμη και επαφές με τρίτες χώρες. Οι δεκάδες αξιωματικοί, δικαστές, πολιτικοί, υπουργοί, που δέχτηκαν σιωπηλά τη νομότυπη και την παράνομη παρακολούθησή τους, καθώς και βουλευτές που υποστήριξαν τη συγκάλυψη, όλοι τους προοδεύουν. Το να καταγγέλλεις την παρακολούθησή σου σε καθιστά ύποπτο ότι έχεις «σκελετούς» να κρύψεις, το να μην αντιδράς αθώο.

Αυτό τραβάνε τώρα οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες, μαζί με το γαργαλητό του κοινωνικού αυτοματισμού και την ενορχηστρωμένη ένταση. Από άνθρωποι με πραγματικό βιοτικό πρόβλημα, οι αγροκτηνοτρόφοι ξαφνικά αντιμετωπίζονται με το παλιό αντανακλαστικό των ευνοημένων αρχοντοχωριατών που έχουν ροκανίσει λεφτά σε αμάξια και σκυλάδικα και τώρα «παραλύουν» τη χώρα, ενώ τα πατενταρισμένα κομματικά στελέχη με τις Φεράρι και τα λαχεία ξεχνιούνται. Ακούμε νομικές αποτιμήσεις (ο θεός να τις κάνει) που τους κατηγορούν για κακουργήματα που προϋποθέτουν δόλο, ταυτίζονται με «εγκληματική οργάνωση» (επειδή, λένε, 25 άτομα είχαν κάποτε άσχετες κατηγορίες). Και παρουσιάζονται συλλήβδην σαν βίαιος όχλος που επιτίθεται στα ένστολα Χερουβείμ της ΕΛ.ΑΣ., αυτούς που είδαμε όλοι χθες σε ζωντανή μετάδοση να κλείνουν με κλούβα τον δρόμο σε ασθενοφόρα και να ψεκάζουν γυναικόπαιδα με χημικά, με τη δικαιολογία ότι «περπατούσαν πεζή στην εθνική οδό».

Ελπίζω να κάνω λάθος αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μισή σοβαρή κουβέντα για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αυτές τις μέρες. Από δικαίως διαμαρτυρόμενοι, κατέστησαν εγκληματίες. Το έγκλημά τους; Οτι δεν τήρησαν αυτό που στις μαφίες λένε «ομερτά». Την ηθική μούγγα.