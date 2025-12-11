Ανακατεύεται για τα καλά η τράπουλα στις δύο μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου έχει ανοίξει για τα καλά θέμα ηγεσίας μετά τη λήξη των τρεχουσών θητειών. Πλέον νέα ονόματα έρχονται στο προσκήνιο.

Η κούρσα για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εξακολουθεί όπως όλα δείχνουν να είναι ανοικτή για τέσσερις υποψηφίους, αν και φαβορί παραμένει ο επικεφαλής του συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ.

Ομως στο παιχνίδι θεωρούνταν ότι παρέμεναν ακόμη το πρώην μέλος του ΔΣ της Fed Κέβιν Γουόρς και άλλοι δύο φιναλίστ που θα επιλέγονταν από λίστα, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη του ΔΣ της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, καθώς και το στέλεχος της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που επικαλούνται οι «Financial Times».

Ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επιλογή της Fed σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αφού οι «Financial Times» δημοσιοποίησαν τις νέες πληροφορίες για τον τελικό γύρο των συναντήσεων πιθανών υποψηφίων για την προεδρία της Fed. «Θα εξετάσουμε μερικά διαφορετικά άτομα, αλλά έχω μια αρκετά καλή ιδέα για το ποιον θέλω», δήλωσε ο πρόεδρος δίνοντας το στίγμα. Η θητεία του σημερινού προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν πως υπάρχουν ανησυχίες ορισμένων επενδυτών της Wall Street ότι ο Χάσετ μπορεί να πρόσκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ και πως θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια πολύ επιθετικά, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι έχουν επίσης θέσει το ενδεχόμενο το νέο πρόσωπο να υπηρετήσει για μια σύντομη θητεία και να υπάρξει στη συνέχεια και νέα διαδοχή.

Η ΕΚΤ

Την ίδια στιγμή, επανέρχεται το θέμα διαδοχής της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, η θητεία της οποίας λήγει κανονικά στα τέλη του Οκτωβρίου του 2027.

Με νέο δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως το Βερολίνο είναι έτοιμο να στηρίξει υποψήφιο από τη Γερμανία για την ΕΚΤ, «ακόμη και αν βλέπει ελάχιστες πιθανότητες να εξασφαλίσει μια (τέτοια) θέση», όπως σημειώνεται.

Ο διοικητής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν έτοιμοι να διαδεχθούν τη Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ.

Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι μια προσπάθεια για τη διαδοχή της Λαγκάρντ με υποψήφιο από τη Γερμανία θα ήταν δύσκολο να επιτύχει επειδή η προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξακολουθεί να ασκείται από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γερμανίδα υπήκοο, μέχρι το 2029.

Η Λαγκάρντ και η Φον ντερ Λάιεν εξασφάλισαν τις θέσεις τους το 2019, κατά τη διάρκεια μιας αποκαλούμενης μεγάλης συμφωνίας μεταξύ του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της τότε καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ.

Το ερώτημα μπορεί επίσης να αφορά την εκπροσώπηση της Γερμανίας μετά τη λήξη της θητείας της Φον ντερ Λάιεν, ανέφεραν πηγές των «Financial Times» σημειώνοντας ότι το Παρίσι πιθανότατα δεν θα δίσταζε να παρουσιάσει δικό του νέο υποψήφιο, παρόλο που είναι απίθανο να υπάρχουν δύο γάλλοι υπήκοοι στη σειρά στο τιμόνι της ΕΚΤ.

Ενα σενάριο που έχουν προτείνει στη Γερμανία είναι η Φον ντερ Λάιεν να διαδεχθεί τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ως ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας στις αρχές του 2027, ώστε να ανοίξει πιθανώς ο δρόμος για μια υποψηφιότητα Νάγκελ.

Αλλοι πιθανοί υποψήφιοι για τη θέση του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ είναι ο πρώην διοικητής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, και ο ισπανός πρώην συνάδελφός του, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.