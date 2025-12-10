Σε ένα ποδοσφαιρικό trivial pursuit για δύσκολους λύτες, η ερώτηση για τον – χρυσό σκόρερ στο ένα και να καίει (1-0) επί της Καϊράτ – Ζέλσον Μαρτίνς είναι διαχρονική. Κομμένη και ραμμένη… στα άστρα. Συμπληρώνει μια 10ετία άλλωστε ο πορτογάλος winger στην πολυκατοικία του Champions League, τον επόμενο μήνα. Και δεν βρίσκεις κάθε μέρα κάποιον που έχει φορέσει τα καλά του για τη σημαντικότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης, με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Από την εποχή της Λισαβόνας και της Σπόρτινγκ το μακρινό 2016, ως τη Μαδρίτη και την Ατλέτικο. Και από τους προκριματικούς με τη Μονακό ως το… 2026 που φρόντισε προσωπικά ώστε ο Ολυμπιακός να διατηρηθεί στην κουβέντα της πρόκρισης στα νοκάουτ.

Ναι, δικό του το αντικλείδι που χρειάστηκαν χθες οι Ερυθρόλευκοι για την τέλεια απόδραση από την κατάψυξη (-24°C) της Αστάνα. Είδε και απόειδε ο άσος από το Cape Verde με τον πορτιέρο της Καϊράτ, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ (αναδείχθηκε MVP), που είχε κατεβάσει ρολά και στο 73′ επιστράτευσε μια εκτέλεση… αλάνας για το 1-0 της επικράτησης. Του άνοιξε τον δεξιό διάδρομο ο πολύπειρος Μεντί Ταρέμι. Κάλπασε ο Ζέλσον φτάνοντας πλάγια ως το ύψος της μικρής περιοχής. Αυτή τη φορά όμως δεν ακολούθησε το manual μια κλασικής πάσας στο «πέναλτι» για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που είχε πάρει θέση. Σκέφτηκε να ρίξει το βάρος του σώματος αριστερά αλλά να εκτελέσει (δεξιά) στην κλειστή γωνία. Μια κίνηση που επί της ουσίας βραχυκύκλωσε τον 22χρονο πορτιέρο που ψάχνοντας τα πλάγια βήματα έχασε τον έλεγχο της κλειστής του γωνίας. Γκολ… γειτονιάς, λιγάκι «αλήτικο». Το δεύτερο στο φετινό Champions League. Και το σημαντικότερο για τον Ολυμπιακό ως το επόμενο. «Οταν βρέθηκα εκεί είδα πως ήμουν κοντά. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να δώσω την μπάλα, αλλά είδα ότι ήταν άδεια εκεί η εστία και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου» το περιέγραψε ο ίδιος. Και είχε ένα χαμόγελο ως τα… αφτιά.

Και τώρα όλα γίνονται

Λέγαμε όμως για το διά ταύτα: Το «πώς» και το «γιατί» που ήταν γνωστά εκ προοιμίου. Μόνο νίκη στο Καζακστάν κρατούσε ανοιχτή την πόρτα της πρόκρισης για τους Πειραιώτες. Από τη στιγμή που ήρθε, όλο το βάρος πλέον μεταφέρεται στις 20 Γενάρη και στο «φλεγόμενο» Γ. Καραϊσκάκης για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22.00). Αν νικήσει και εκεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Τότε θα πάει να παίξει τα ρέστα της στην Ολλανδία κόντρα στον (ήδη αποκλεισμένο) Αγιαξ ακριβώς στον επίλογο της league phase (28/1, 22.00). Εχει πέντε βαθμούς από χθες. Με έντεκα λογικά θα βρει μια θέση στο top 24 για τα νοκάουτ του Φλεβάρη. Μόνο που «είναι πάρα πολύ νωρίς να κουβεντιάσουμε για την πρόκριση. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα» όπως φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους ο βάσκος «δάσκαλος». Το διάβασε σωστά το χθεσινό, στο πλαστικό της Αστάνα. Παρουσίασε τον Ολυμπιακό απόλυτο κυρίαρχο με 20-5 τελικές, 8-1 κόρνερ, 3 δοκάρια (Ταρέμι 76′, Ελ Κααμπί 79′, 89′), δύο κλασικές ευκαιρίες γκολ (Ελ Κααμπί 18′, 22′), ένα γκολ-οφσάιντ (Ελ Κααμπί 21′).

Το 4-4-2 και…

Κυριαρχία εμφατική απέναντι σε έναν αντίπαλο που μέχρι το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς δεν βγήκε από το καβούκι του. Για την ιστορία; Επαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πρώτο τρίποντο οι δύο αλλαγές του Μέντι στο 62′ όταν οι Μεντί Ταρέμι και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έστειλαν στον πάγκο τους Ντανιέλ Ποντένσε και Τσικίνιο. Αλλαγές που άλλαξαν τον σχηματισμό σε 4-4-2 και σχημάτισαν τις προϋποθέσεις για την τελική αντεπίθεση. «Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολύ περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι, παίρνεις και τους τρεις πόντους» συμπλήρωσε με νόημα ο Μεντιλίμπαρ, φωτίζοντας μια λεπτομέρεια που όταν θα φτάσει Γενάρης μπορεί να παίξει τον ρόλο της στις ισοβαθμίες. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός χθες εύκολα να πάρει το ματς 2-0, 3-0, 4-0. Και κάπως έτσι να βελτίωνε λιγάκι το goal average του, που είναι πληγωμένο από το 1-6 από την Μπαρτσελόνα και τον χασάπη ρέφερι Ουρς Σνάιντερ. Είναι στο 6-13 ο Ολυμπιακός στα γκολ. Και μακάρι να μην του στοιχίσει…

Γλυκιά πρώτη…

Τι άλλο είπε ο βάσκος τεχνικός των Ερυθρολεύκων;

«Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα στην καριέρα μου γιατί είχα αρκετά ματς στο UEFA Champions League αλλά καμία νίκη σε αυτήν τη διοργάνωση. Είχαμε ένα ολοκληρωμένο ματς και κυριαρχήσαμε, ενώ είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν κατάφερε να μας απειλήσει, είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός. Ημασταν σταθεροί σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού και είμαστε χαρούμενοι για αυτό, ένα παράπονο θα μπορούσε να ήταν το γεγονός ότι δεν σκοράραμε περισσότερα γκολ, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για τη νίκη». Για το αν έκανε… κακές σκέψεις μετά το γκολ, τις πολλές ευκαιρίες, αλλά και τα δύο δοκάρια:

«Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος όταν δεν έρχεται το δεύτερο γκολ, ο αντίπαλος μπορεί να μπει στην περιοχή σου, όπως και έγινε στον αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να μας απειλήσει. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται ξανά και το έχουμε πληρώσει όταν δεν βάζουμε το δεύτερο γκολ. Ας είναι όμως, αν είναι να κερδίζουμε ας υποφέρουμε».

Για το αν αυτή η νίκη δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, ενόψει και του ματς με τη Λεβερκούζεν:

«Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε την πρώτη νίκη θα κερδίζουμε πάντα, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνουν πάντα καλά οι αγώνες μας. Εως τότε έχουμε πρωτάθλημα και Κύπελλο, μετά τα Χριστούγεννα θα παίξουμε ξανά στην Ευρώπη και τότε θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με την Ευρώπη όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη».

Για το αν αυτή η νίκη ανεβάζει την αυτοπεποίθηση της ομάδας συνολικά:

«Η αυτοπεποίθηση δεν μας έλειπε ποτέ, ακόμη και αν δεν παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε είχαμε καλές εμφανίσεις. Δεν κερδίσαμε απλά απόψε, αλλά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν μας έλειπε η αυτοπεποίθηση. Είναι μία τρέλα αυτό που κάνει ο κόσμος μας, ταξίδεψε τόσες ώρες, με τόσο κρύο και τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, δεν έχουμε λόγια. Μας στηρίζουν πάντα, το ίδιο έκαναν και τώρα και πάντα μας βοηθούν πάρα πολύ».

«Φτάνουν – ίσως – και οι 9 βαθμοί…»

Στο μεταξύ, χθες το βράδυ ο υπερ-κομπιούτερ του «Football Rankings» υποστήριζε στις προσομοιώσεις του ότι 11 βαθμοί σίγουρα θα δώσουν θέση στο top 24. Και ότι θα μπορούσε κάλλιστα η πρόκριση να κριθεί και στους 9 βαθμούς. Οτι δηλαδή θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πιθανότητες όχι μόνο με 2×2 νίκες αλλά με μία νίκη και μία ισοπαλία. Και αυτό γιατί ως τώρα υπάρχουν περισσότερες ισοπαλίες από ό,τι πέρυσι (όπου η πρόκριση κρίθηκε στην ισοβαθμία των 11 με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να μένει απ’ έξω με αυτή τη συγκομιδή). Είπαμε όμως: για αυτά, η υπηρεσία σε σαράντα βράδια από τώρα. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν αυτό που έπρεπε. Πήραν στην κατάψυξη της Αστάνα τη νίκη που τους κράτησε ζωντανούς. Το τι θα συμβεί στα τέλη Γενάρη είναι μια άλλη ιστορία.

ΚΑΪΡΑΤ (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Σιρομπόκοφ, Σόροκιν, Ταπάλοβ (62′ Τουγιακμπάιεβ), Μάτα, Γκλέιζερ, Μπαϊμπέκ (82′ Κασαμπουλάτ), Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Μρινσκίι, Ζάρια (46′ Γκρομίκο), Εντμίλσον (82′ Στανόγιεφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε (84′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Μαρτίνεθ Μουνουέρα.