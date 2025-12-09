Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Astana Arena από την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ερχόμενοι από ένα τρομερό παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου υποδέχτηκαν την Ρεάλ Μαδρίτης, θέλουν την νίκη που θα τους δώσει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και την ελπίδα για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ανδρέας Ζαγκλής: «Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την έναρξη του NBA Europe»
Ο Ανδρέας Ζαγκλής παραχώρησε εκτενή συνέντευξη, εστιάζοντας στις εξελίξεις του παγκόσμιου μπάσκετ και στο σχέδιο για το NBA Europe. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA τόνισε πως το πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της νέας λίγκας είναι ο Οκτώβριος του 2027. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe», δήλωσε ο Ζαγκλής, υπογραμμίζοντας […]
ΠΑΟΚ: Εκτός ο Γιακουμάκης με θλάση – Πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση
Άσχημα νέα για τον ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αποχώρησε από το πρόσφατο ματς με τον Άρη στην Τούμπα με ενοχλήσεις. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που σήμερα (9/12) γιορτάζει τα 31α γενέθλιά του, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η […]
Αυτή είναι η «θρυλική» ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Αστάνα για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα λίγο πριν από τη σέντρα, με τον στόχο να είναι σαφής: η νίκη που θα κρατήσει την ομάδα του Πειραιά ζωντανή στη μάχη για […]
Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Αμφίβολος ο Κιλιάν Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι
Νέο πονοκέφαλο αντιμετωπίζει ο Τσάμπι Αλόνσο, καθώς η συμμετοχή του Κιλιάν Εμπαπέ στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (10/12, 22:00, MEGA) παραμένει αμφίβολη. Ο Γάλλος επιθετικός δεν προπονήθηκε σήμερα, λόγω ενοχλήσεων στο δεξί πόδι, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και ένα σπασμένο δάκτυλο στο […]
Ο Λόβρεν στο πλευρό του Σαλάχ: «Δεν ξέρετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες»
Ο Ντέγιαν Λόβρεν, αμυντικός του ΠΑΟΚ και στενός φίλος του Μοχάμεντ Σαλάχ, σχολίασε τα γεγονότα που έχουν αναστατώσει τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ημέρες, παίρνοντας ανοιχτά το μέρος του Αιγύπτιου σταρ. Η ένταση μεταξύ Σαλάχ και Άρνε Σλοτ έχει κορυφωθεί, με τον Ολλανδό τεχνικό να αφήνει εκτός αποστολής τον παίκτη για το παιχνίδι με την Ίντερ […]