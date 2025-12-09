Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Astana Arena από την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ερχόμενοι από ένα τρομερό παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου υποδέχτηκαν την Ρεάλ Μαδρίτης, θέλουν την νίκη που θα τους δώσει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και την ελπίδα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Σιριμπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλέιζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ζάρια, Έντμιλσον, Ρικαρντίνιο