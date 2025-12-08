Ο Ολυμπιακός δίνει το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 17:30) έναν πραγματικό «τελικό» απέναντι στην Καϊράτ, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League. Στις εξέδρες του γηπέδου της Αστάνα αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 600 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», στηρίζοντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της φετινής ευρωπαϊκής πορείας της.

Ενόψει του αγώνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε τη Δευτέρα (8/12) σε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για τις οδηγίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά την παρουσία τους στο Καζακστάν, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Οι φίλαθλοί μας που έχουν ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) με την Kairat Almaty, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Η είσοδος στο γήπεδο για τους φιλάθλους μας θα είναι η S, στην οποία θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY.

Οι φίλαθλοί μας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται.

Οι τσάντες που επιτρέπονται στο γήπεδο είναι μεγέθους έως Α4″