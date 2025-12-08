Δημοφιλή
- 1
Από το πρωί μπαίνουν χρήματα σε λογαριασμούς: Ποιοι πληρώνονται έως 12 Δεκεμβρίου
- 2
Έρχεται επιδείνωση του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες και βροχές
- 3
Ελληνικό νησί δίνει έως 600 ευρώ σε όσους μένουν και εργάζονται εκείι προβλέπει το νέο επίδομα
- 4
Αναλήψεις από ΑΤΜ: Τι συμβαίνει με τον λογαριασμό όταν κάποιος πεθαίνει – Όσα πρέπει να ξέρετε
- 5
Κληρονομιές χωρίς αδελφομοίρια: Τέλος στην εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, ένας παίρνει το σπίτι
- 6
«Προσωπικός αριθμός» και στα ακίνηται πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
- 7
Έρχεται νέος μίνι «ΕΝΦΙΑ»: Ποιοι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται και πώς θα εισπράττεται
- 8
Τρόμος στην Εύβοια: Γιγάντιος καρχαρίας εντοπίστηκε σε παραλία
- 9
ATM: Ποιο λάθος που κάνουμε μπορεί να μας κοστίσει ακριβά
- 10
Προσοχή στα παλιά Ι.Χ: Έρχονται αυστηρά πρόστιμα - Ποια κινδυνεύουν με απόσυρση
Ιστορικό ρεκόρ για τον Λεβαδειακό: Η κορυφαία επίθεση της Stoiximan Super League στον πρώτο γύρο
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League με μια επίδοση που δεν έχει προηγούμενο για ομάδα της περιφέρειας, καταγράφοντας την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος. Παρά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη στην τελευταία αγωνιστική, η ομάδα της Βοιωτίας έφτασε τα 31 γκολ σε 13 παιχνίδια, ξεπερνώντας ακόμη και […]
Ρεάλ Μαδρίτης: Σε κίνδυνο η θέση του Τσάμπι Αλόνσο μετά την νέα ήττα – Οι πιθανοί αντικαταστάτες
Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει περίοδο έντονης κρίσης μετά την εντός έδρας ήττα 2-0 από τη Θέλτα την Κυριακή (07/12), που άφησε την ομάδα στο -4 από την κορυφή της La Liga και κατέδειξε τις αδυναμίες των «μερένγκες». Τα τελευταία αποτελέσματα, με μόλις δύο νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχουν εντείνει τις […]
Κλαμπ Μπριζ: Τέλος ο προπονητής που εκτόξευσε τον Τζόλη
Η Μπριζ γνωστοποίησε την απομάκρυνση του Νίκι Χάγιεν από την τεχνική ηγεσία, βάζοντας τέλος σε μία συνεργασία σχεδόν δύο ετών, κατά τα οποία ο Βέλγος προπονητής οδήγησε τον σύλλογο σε τίτλους και βοήθησε στην εξέλιξη πολλών νεαρών παικτών. Ανάμεσά τους και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος από υποσχόμενο ταλέντο στη β’ κατηγορία της Γερμανίας μετατράπηκε […]
ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση προς τους φιλάθλους που βρίσκονται στο Καζακστάν για τον αγώνα
Ο Ολυμπιακός δίνει το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 17:30) έναν πραγματικό «τελικό» απέναντι στην Καϊράτ, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League. Στις εξέδρες του γηπέδου της Αστάνα αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 600 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», στηρίζοντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε […]
Εβάν Φουρνιέ: «Ένιωσα ξανά ζωντανός στον Ολυμπιακό – Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ»
Ο Εβάν Φουρνιέ, φιλοξενούμενος στο podcast «Man to Man» της Stoiximan GBL, μίλησε για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως το πέρασμά του από τον Πειραιά του επέστρεψε κάτι που είχε χάσει στο ΝΒΑ: τη χαρά του παιχνιδιού. Μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα — από τις καθημερινές […]