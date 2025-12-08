Το εξοπλιστικό επενδυτικό σχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό SAFE, μας έστειλε πίσω η Κομισιόν, ζητώντας από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας να το υποβάλει ξανά, με διορθώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DG DEFIS) της Κομισιόν και η Ομάδα Εργασίας για το SAFE («SAFE Task Force») έχουν στείλει επιστολή προς τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ζητώντας να υποβληθεί εκ νέου το επενδυτικό σχέδιο, κατά τρόπο που να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του κανονισμού.

Κατά τις ίδιες πηγές, η επιστολή παραπέμπει στο άρθρο 4, παρ. 3 του κανονισμού του SAFE (2025/1106) το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση και το επενδυτικό σχέδιο της αιτούσας χώρας, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσον οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, εάν η υλοποίησή τους είναι ρεαλιστική και τεχνικοοικονομικά βιώσιμη, εάν είναι σύμφωνες με τους στόχους του SAFE και την ενδεχόμενη επίδραση στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. «Εφόσον το σχέδιο πληροί τα κριτήρια, η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση της χρηματοδότησης» σημειώνεται, ενώ «εάν δεν τα πληροί, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις ή να απορρίψει την αίτηση». Οι προτάσεις όφειλαν, επίσης, να προωθούν τη συνεργασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και να είναι συμβατές με τους πέντε τομείς εξοπλιστικών προγραμμάτων που προτεραιοποιούνται.

Το κόστος του ελληνικού σχεδίου

Η επιστολή παραπέμπει, επίσης, στις «αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας για την απόδοση προσωρινών ποσών δανείων», υπογραμμίζοντας στην Αθήνα ότι, από την Κομισιόν, «στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί υπόψη τα ελάχιστα και μέγιστα ποσά δανείων που ζητήθηκαν», ζητώντας από την Αθήνα να πράξει το ίδιο. Κατά πληροφορίες, το επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η Αθήνα είναι συνολικού κόστους 2,95 δισ. ευρώ, πολλαπλάσιο του ποσού που έχει (ως σήμερα τουλάχιστον) οριστεί για την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της χώρας στο SAFE ανακοινώθηκε με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις δημόσια εκπεφρασμένες επιφυλάξεις του Νίκου Δένδια. Η Ελλάδα με την αίτησή της διεκδίκησε χαμηλότοκα δάνεια ύψους από 550 έως 1,15 δισ. ευρώ. Ομως, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσωρινή κατανομή των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος, με την Ελλάδα να οριοθετείται στα 787.669.283 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα κατέθεσε φάκελο στον οποίο προτείνονται εξοπλιστικά προγράμματα που είναι μέσα στο 12ετές Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ) τον οποίο θα χρειαστεί, προφανώς, να επεξεργαστεί ξανά, κατά τις κοινοτικές υποδείξεις.