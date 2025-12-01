Ο Καναδάς προχώρησε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι. Η συμμετοχή αυτή θα επιτρέψει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες να αποκτήσουν ευρύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό».

Το πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, αφορά επενδύσεις και προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού. Δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα έως το 2030.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις κινήσεις της ΕΕ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή ρωσική επίθεση και αβεβαιότητας σχετικά με τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην προστασία της Ευρώπης.