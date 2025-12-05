Ως θύμα πολέμου λάσπης εμφανίστηκε ο Χρήστος Μαγειρίας, κτηνοτρόφος τρίτης γενιάς και σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με τη Ferrari», το πολυτελές αυτοκίνητο που ανήκει στον ίδια και όπως δήλωσε εμφατικά, «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν». Ο μάρτυρας κλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής να δώσει εξηγήσεις για όσα πυροδότησε το πόρισμα της Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βάσει του οποίου δεσμεύτηκαν περιουσιακά του στοιχεία και 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των επιδοτήσεων που φέρεται ότι έχει λάβει ο ίδιος, η σύντροφός του και η οικογένειά του κατά την περίοδο 2019-2024 φτάνουν τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος αμφισβήτησε τα ευρήματα του πορίσματος Βουρλιώτη («βιαστικό» και «παραπληροφόρηση» το χαρακτήρισε), επισημαίνοντας ότι εδράζεται μόνο σε υπόνοιες που προήλθαν από ψευδή δημοσιεύματα, ενώ δήλωσε πως έχει προσφύγει στην Αρχή προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Αναφερθείς δε στους ελέγχους που έχουν γίνει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από την Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ και την Αρχή κατά του ξεπλύματος, τόνισε ότι δεν διαπιστώθηκε τίποτα ούτε για το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο ούτε για τους βοσκοτόπους που δηλώνει, αλλά ούτε και για την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που διαθέτει με διαχειρίστρια τη Σεμερτζίδου.

Κέρδη από το Τζόκερ και τα τυχερά παιχνίδια

Ο Μαγειρίας κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις και για τα κέρδη του από τυχερά παιχνίδια: «Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές μέσα σε έναν χρόνο όπως είπαν. Εχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25.000 σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι Τζόκερ. Και πριν από το 2019 κέρδισα κάποια όχι μεγάλα ποσά: 5.000, 2.000, 800 ευρώ, όχι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δυο φορές την εβδομάδα περνάω από το πρακτορείο» ανέφερε.

Οσον αφορά τη Ferrari, διευκρίνισε ότι αποκτήθηκε το 2004 όχι από πόρους της εργασίας του ή κοινοτικούς, αλλά από αναγκαστική απαλλοτρίωση το 1994 σε οικόπεδο της μητέρας του στον λιμένα Ηγουμενίτσας. «Ενα μέρος της αποζημίωσης πήγε για τη Ferrari, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο» είπε. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Μαγειρία για τη γονική παροχή που φέρεται ότι είχε λάβει το 2023 ύψους 295.000 ευρώ, ενώ γονική παροχή φέρεται ότι έλαβε και το 2024 σύμφωνα με την ίδια. «Οταν τα έχει νόμιμα, μπορεί να τα δώσει. Δεν τα είχε στο σεντούκι. Είναι στο βιβλιάριό της, κατατεθειμένα στην τράπεζα» είπε.

«Είσαι ένας κοινός κακοποιός»

Οσον αφορά τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, σημείωσε πως από το 2019 έως το 2025 έχει λάβει 593.000 ευρώ, διαθέτοντας περί τις 290 αγελάδες ενταγμένες στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, 60 αιγοπρόβατα και 272 στρέμματα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας. Εντονη αντιπαράθεση είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Θα ευχόσασταν να έχουμε πεθάνει όλοι και να λασπολογείτε» της είπε, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του λέει «δεν ντρέπεστε», ενώ η κόντρα κλιμακώθηκε φτάνοντας στον ενικό: «Με άκουσες; Εδώ είσαι μάρτυρας και δεν είσαι απλός πολίτης που σε έχουν υπό την προστασία τους το κόμμα σου, η ΝΔ, έρχεσαι με θράσος που έχεις φάει με χρυσά κουτάλια, (…) είσαι ένας κοινός κακοποιός» του είπε η Κωνσταντοπούλου, με τον μάρτυρα οργισμένο να της λέει ότι κάνει προβοκάτσια στην οικογένειά του και κάνοντας λόγο για «Πλεύση λασπολογίας».

Είχε προηγηθεί η κατάθεση του Νίκου Μπουνάκη, CEO της Proactive AE και αγροτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διέψευσε ότι είχαν δηλωθεί μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας του δημόσιες εκτάσεις από συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ σχετικά με πρώην εξωτερικό συνεργάτη του, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του «κυκλώματος των Γιαννιτσών», κατέθεσε πως από το 2023 είχε διακοπεί η συνεργασία τους, με τη ΝΔ να υποστηρίζει ότι «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».