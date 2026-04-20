Την Ελλάδα προγραμματίζει να επισκεφθεί αύριο ο Εντι Ράμα, με τα διπλωματικά επιτελεία των δύο χωρών να βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα σε διαρκή επαφή προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο θα υπάρξει χρονικό παράθυρο στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί θετικά σε αίτημα για διμερή συνάντηση που υπεβλήθη στο πρωθυπουργικό γραφείο από τα Τίρανα.

Με δεδομένο ότι ο αλβανός πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη χώρα μας από την Τρίτη (21/4) έως την Πέμπτη (23/4) και με κεντρική «δράση» στην ατζέντα του την ομιλία του στο Delphi Economic Forum το απόγευμα της Τετάρτης, ο μόνος «καθαρός» χρόνος για πιθανή συνάντηση με τον έλληνα ομόλογό του εντοπίζεται είτε στους Δελφούς, όπου θα βρεθούν ως ομιλητές την ίδια μέρα με διαφορά περίπου μισής ώρας, είτε στην Αθήνα την Τρίτη, ημέρα άφιξης του Ράμα, είτε ακόμα και την Πέμπτη προτού ο ίδιος αναχωρήσει για Τίρανα, καθώς η άτυπη σύνοδος της ΕΕ στη Λευκωσία που είναι στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη (23-24/4) ξεκινά τις εργασίες της αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Εως χθες πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, «κλειδωμένο» έδειχνε μόνο το τετ α τετ των δύο πρωθυπουργών στους Δελφούς, παρότι είναι σαφές πως καταβάλλονται προσπάθειες να οριστικοποιηθεί και μια συνάντηση κατά την οποία ο Εντι Ράμα θα γινόταν δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μια συνάντηση των δύο ηγετών, εξάλλου, στη δεδομένη συγκυρία θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προαναγγείλει μια πρωτοβουλία την οποία προτίθεται να αναλάβει άμεσα, που αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την επίσπευση των διαδικασιών για την ένταξη των έξι κρατών (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία), με ορίζοντα να συμπέσει η πρώτη διεύρυνση της ΕΕ εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2027, περίοδο κατά την οποία η χώρα μας θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η ελληνική πρωτοβουλία

Οπως είχαν εγκαίρως (31/3) ενημερώσει «ΤΑ ΝΕΑ», η ελληνική πρωτοβουλία την οποία ήδη «τρέχει» ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να κινηθεί σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο διαβουλεύσεων εντός ΕΕ για την υποστήριξη της ελληνικής πρωτοβουλίας και από άλλα κράτη (με τη Γερμανία και την Ισπανία να έχουν ήδη εκφράσει ανοιχτά τη βούλησή τους να συμβάλουν), σε επίπεδο δημιουργίας δικτύου χωρών με στόχο την υποστήριξη των Δυτικών Βαλκανίων και σε επίπεδο στοχευμένης παρουσίας στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων μέσω αποστολής την οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εντός του Μαΐου.

Η συγκεκριμένη αποστολή στα Δυτικά Βαλκάνια, για την οποία το υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται επιμελώς προκειμένου οι έξι επισκέψεις Γεραπετρίτη να έχουν μεταξύ τους την απαραίτητη χρονική εγγύτητα, παρότι, ενώ ήταν προγραμματισμένο από πλευράς Αθήνας να πραγματοποιηθεί, ει δυνατόν, και εντός του τρέχοντος μήνα, οι περιφερειακές εξελίξεις έχουν ανατρέψει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, παραμένει στρατηγική προτεραιότητα στη διπλωματική ατζέντα της χώρας μας, ιδίως με φόντο την αστάθεια που επηρεάζει εκ νέου την ευρύτερη περιοχή λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή καθώς και τις τεκτονικές αλλαγές που σημειώνονται στις διατλαντικές σχέσεις.

Ηδη κατά τη διάρκεια του διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, που ολοκληρώθηκε χθες, ήταν πρόδηλη η πρόθεση της Τουρκίας να αποπειραθεί μια «επίθεση φιλίας» προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καλώντας πολλούς υψηλόβαθμους εκπροσώπους από τα έξι κράτη και αφιερώνοντας ειδική θεματική με συμμετέχοντα τον τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι και με ατζέντα τον διπλωματικό διάλογο, την επιχειρηματικότητα και τη διασύνδεση, την ώρα που μερικά 24ωρα νωρίτερα ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν είχε συναντηθεί με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.