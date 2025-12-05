Εικόνες καταστροφής άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Byron που βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν και την Αττική, η οποία δέχτηκε σφοδρό «σφυροκόπημα» από χθες το απόγευμα με κορύφωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου: Κλειστές παρέμειναν προσωρινά η οδός Πειραιώς, η λεωφόρος Ποσειδώνος, η λεωφόρος Βουλιαγμένης, η οδός Αγίας Αικατερίνης στην περιοχή της Μάνδρας, όπως και επίσης η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου, η οποία «κόπηκε» στα δύο, ενώ δρόμοι πλημμύρισαν στον Νέο Κόσμο, στην Καλλιθέα, σε γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, στα Κάτω Πατήσια και αλλού, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια.

Το «112» ήχησε σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πιερία και η Λακωνία, με τις Αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για λόγους ασφαλείας. Εξαιτίας της κατάστασης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στην Αττική, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, ενώ με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται σήμερα να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων μπορούν να απουσιάσουν νομίμως. Κλειστά θα είναι, επίσης, τα σχολεία στη Λακωνία, στη Ρόδο, στην Καρύστο, στα ορεινά Καλαμπάκας, στη Σαντορίνη, στη Σύμη, στην Τήλο, στην Κατερίνη, στο Καστελλόριζο και στον Δήμο Δίου – Ολύμπου. Στο μεταξύ, λόγω της κακοκαιρίας και για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων οι ιδιοκτήτες ταξί αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους που είχαν εξαγγείλει έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Διασώσεις

Δραματικές στιγμές έζησε η Λακωνία, η οποία «πνίγηκε» από την κακοκαιρία: Διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με τη βοήθεια βάρκας μια τετραμελή οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στο Μαυροβούνι, ενώ στη Σκάλα Λακωνίας άνδρες της ΕΜΑΚ προχώρησαν – την τελευταία στιγμή – στη διάσωση τριών ατόμων από όχημα που είχε εγκλωβιστεί σε χείμαρρο και είχε κατακλυστεί με νερό. Στην περιοχή σημειώθηκαν κατολισθήσεις, όπως και στη Ζάκυνθο, ενώ σε χωριά του Γυθείου οι ντόπιοι έκαναν λόγο για «βιβλική καταστροφή»: καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά οχήματα καλύφθηκαν από νερό, λάσπη και φερτά υλικά, τα χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνες και οι δρόμοι σε χειμάρρους, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρουν καταφύγιο στους επάνω ορόφους των σπιτιών για να προστατευτούν. Οι απεγκλωβισμοί από πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητα συνεχίζονταν στην Ανατολική Μάνη ως αργά.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Λίνδο της Ρόδου. Στη Ζάκυνθο δρόμοι και χωράφια πλημμύρισαν, κατολισθήσεις σημειώθηκαν στη Λιθακιά και η κυκλοφορία διεκόπη σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.

Στην Κρήτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης και επέφεραν ζημιές σε αρκετές περιοχές. Τμήμα οικοδομής κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου κατέρρευσε εξαιτίας της δυνατής βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων, με τα υλικά της να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Στο κέντρο του Ηρακλείου, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου όπου είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής «βούλιαξε» όταν, λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης, υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος. Στα Φέρμα Ιεράπετρας, όπου τον περασμένο Ιούλιο μεγάλη πυρκαγιά είχε μετατρέψει σε κρανίου τόπο την περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε σε ορμητικό χείμαρρο τον δρόμο έξω από το χωριό.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής που κατέγραψαν χθες οι μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ήταν 136 χιλιοστά στη Σκάλα Λακωνίας, 109 χιλιοστά στο Αστέρι Λακωνίας και 109 χιλιοστά στη Βλυχάδα Αττικής. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ, η μεγαλύτερη ραγδαιότητα της βροχής στην Αττική κατεγράφη στο Χαλάνδρι με ρυθμό έως και 329,2 χιλιοστά βροχής/ώρα, ενώ ακολούθησαν η περιοχή του Παπάγου με ρυθμό 213 χιλιοστά/ ώρα και το Μαρούσι με 144 χιλιοστά/ώρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί σήμερα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Αν. Αιγαίου – από τη Χίο και νοτιότερα –, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στην Αν. Στερεά μέχρι το μεσημέρι, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – και κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματά της –, στην Εύβοια, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.