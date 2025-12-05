Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα της συνεδρίασης τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Παρασκευή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα.

2) Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.

3) Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αύριο Σάββατο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» που εκδόθηκε την Τετάρτη (03/12/2025).