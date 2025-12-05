Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επικαιροποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, προειδοποιώντας για συνέχιση της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, το δελτίο επικαιροποιείται με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, καθώς οι έντονες βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ σε αρκετές περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο

Το καιρικό σύστημα «BYRON», που επηρεάζει από σήμερα την ανατολική χώρα, προκαλεί εκτεταμένη κακοκαιρία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε:

– την κεντρική Μακεδονία

– τη Θεσσαλία και τις Σποράδες

– τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

– τις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης

– την κεντρική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας

Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) για τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα την Εύβοια.

Η εξέλιξη του καιρού το Σάββατο

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, από τις πρωινές ώρες, τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα περιοριστούν:

– στην κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική) έως το πρωί

– στα Δωδεκάνησα (από τη Σάμο και νοτιότερα) έως το μεσημέρι

Η ΕΜΥ υπενθυμίζει ότι το δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες και συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά από την επίσημη ιστοσελίδα της (emy.gr) και τις προειδοποιήσεις του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.