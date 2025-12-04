Η πρώτη του κουβέντα με τη λήξη της 5-2 αυτοσχέδιας παράστασης κόντρα στην Ελλάδα Σύρου; Αποκλειστικά για το κοινό και μόνο με λέξεις ενσυναίσθησης: «Θέλω να μιλήσω για τους φίλους του Ολυμπιακού. Μου άρεσε πραγματικά που ήρθαμε να παίξουμε εδώ γιατί πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους φιλάθλους να δουν την ομάδα που αγαπάνε. Και τους ευχαριστούμε για τον τρόπο που μας υποστήριξαν», είπε από καρδιάς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο πιο πειραιώτης… Βάσκος, κοντά δύο χρόνια τώρα στην Ελλάδα, και πάντα προκύπτει κάτι που τον εκπλήσσει σε φόντο ερυθρόλευκο.

Εφτασε από το απόγευμα της Τρίτης στη Σύρο ο Ολυμπιακός και ένα νησί ολόκληρο άρχισε να αναπνέει στους ρυθμούς του Θρύλου του. Ταξίδεψαν άνθρωποι από όλες τις Κυκλάδες για χάρη του. Τον επισκέφτηκαν εκατοντάδες στο ξενοδοχείο. Σχημάτισαν ολόκληρη πομπή για να τον συνοδεύσουν ως το γήπεδο. Μια κατάσταση… ροκ σταρ, σαν εκείνη που περιέγραψε ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης για τον τρόπο που έγραψε 90 χρόνια πριν τη θρυλική «Φραγκοσυριανή», επιστρέφοντας το 1935 στο νησί του: «Ολος ο κόσμος της Σύρου μ’ αγαπούσε πολύ, διότι κι εγώ ήμουν Συριανός και το είχαν καμάρι οι Συριανοί. Κάθε καλοκαιράκι με περίμεναν να πάω στη Σύρα να παίξω και να γλεντήσει όλη η Σύρα μαζί μου».

Εφτιαξαν το κέφι τους οι Ερυθρόλευκοι μεσοβδόμαδα λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη. Και έδωσαν στο πιστό κοινό τους εκεί μια ιστορία που θα έχουν να τη διηγούνται, μιας και δεν πάει κάθε μέρα ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί σε ένα νησί των Κυκλάδων. Επιπλέον όμως τους αποζημίωσαν και με ωραίο ποδόσφαιρο. Μια χορταστική 5-2 επικράτηση με διευθυντή ορχήστρας τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται «φωνάζει» για την επόμενη. Χθες έβαλε δύο γκολ (25΄, 61΄) και έδωσε την ασίστ στον Μεντί Ταρέμι (49΄), υπογράφοντας τα τρία από τα πέντε. Δεν είχε συμμετοχή μόνο σε εκείνα του Ρομάν Γιάρεμτσουκ (84΄) και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (90΄+1΄) που ήρθαν έπειτα από την επιστροφή της Ελλάδας Σύρου στο ματς (Καλογερόπουλος αυτ. 51΄, Προβιδάκης 78΄). Το… άτυπο του MVP όμως προφανώς και του ανήκει στο μεσημέρι που ο Ολυμπιακός έκανε 3×3 στη league phase του Κυπέλλου – νικώντας τον Ηρακλή 17/12 στο Φάληρο προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά.

Είχε και δύο δοκάρια ο Ολυμπιακός (Καμπελά 6΄, Γιάρεμτσουκ 15΄). Και μια σειρά από τελικές να ανεβάσει ψηλότερα το σκορ. Και είχε και μια επιπλέον ευκαιρία που μάλλον εξηγεί γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλησε να πάρει σχεδόν όλους τους βασικούς μαζί του στη Σύρο: πλαστικό το χορτάρι στο γηπεδάκι όπου έγινε το χθεσινό ματς. «Πλαστικό» το χορτάρι και στην Αστάνα, εκεί όπου το απόγευμα της Τρίτης ο Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Πήρε χρόνο ο Ντάνι Γκαρθία αλλά και οι Ροντινέι και Ελ Κααμπί ερχόμενοι από τον πάγκο ώστε να αποκτήσουν μια… επαφή. Επαιξαν και ο Κοστίνια, ο Καλογερόπουλος, ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ που θα είναι διαθέσιμοι την Τρίτη σε αυτή την «όλα ή τίποτα» παρτίδα. Ισως λοιπόν το χθεσινό να παίξει τον ρόλο του.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46′ Χνάρης), Βερνάρδος, Νάτσος (7′ Γιάκος), Καλός (46′ Κόλα), Ζαφείρης (66’Γκέζος), Μπάμπης, Ντέιβιντ (62′ Νίνο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπότης, Κοστίνια (67′ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80′ Ροντινέι), Νασιμέντο (80′ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80′ Στρεφέτσα), Γιαζίτσι, Ταρέμι (58′ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.