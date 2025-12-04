Δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και πλήθος κόσμου είχε στηθεί σε ουρά έξω από το θέατρο Παλλάς, ενώ σε παράταξη βρίσκονταν τηλεοπτικές κάμερες. Γύρω στις πέντε και μισή το απόγευμα οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν και ο κόσμος έσπευσε να πιάσει θέσεις μιας και η είσοδος ήταν ελεύθερη, προκρατήσεις δεν γίνονταν και η χωρητικότητα του Παλλάς είναι συγκεκριμένη: 1.500 άτομα. Οι οκτώ πρώτες σειρές της πλατείας του θεάτρου ήταν, εν τέλει, κρατημένες για στελέχη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, τους συμμετέχοντες στο πάνελ της παρουσίασης, συγγενείς, αλλά και μια συμβολική θέση με ένα λουλούδι στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος Αλέκου Φλαμπουράρη. Θέσεις για πολιτικούς και άλλους επισήμους υπήρξαν κρατημένες στα θεωρεία του εξώστη.

Οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν στα μπροστινά σημεία της πλατείας, γεμίζοντας σταδιακά το θέατρο, ήταν όρθιοι και συζητούσαν μεταξύ τους σε φιλικό κλίμα. Εδιναν την αίσθηση ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους ή που βλέπουν ο ένας στον άλλο κάτι κοινό. Φευγαλέες κουβέντες που ακούσαμε τριγυρίζοντας την πλατεία ήταν το «Μαύρα μάτια κάναμε» (να τον δούμε) αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και διάφορες άλλες συζητήσεις για την «ηθική του ακεραιότητα» συγκρίνοντας τον Αλέξη Τσίπρα με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Το κοινό αποτελούσαν ως επί το πλείστον πιστοί φίλοι και σταθεροί ψηφοφόροι του ήδη πολυδιασπασμένου ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτώντας κόσμο από το κοινό από πού προέρχονται μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι περισσότεροι ήρθαν από διάφορα μέρη του Λεκανοπεδίου, ενώ συναντήσαμε και αρκετούς από την Αχαΐα, που ήρθαν με μισθωμένο λεωφορείο, όπως μας είπαν.

Οι ταγμένοι και οι πιστοί ακόλουθοι

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν υψηλός. Μετά βίας συναντούσες κάποιο άτομο νεότερο των σαράντα ετών. Μετρήσαμε περίπου είκοσι στο σύνολο. Δύο από αυτά τα παιδιά, ετών δεκαοκτώ, φοιτητές, μας είπαν ότι ήρθαν από καθαρό ενδιαφέρον για το βιβλίο αλλά και αναμένοντας να ακούσουν κάτι σε πολιτική διακήρυξη. «Ενα νέο ξεκίνημα», όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Την προσμονή να ακούσουν κάτι καταστατικό, μια υπόσχεση, μια ανακοίνωση, είχαν όσοι και όσες ρωτήσαμε. Μια παρέα από γυναίκες μας είπε: «Εμείς είμαστε ταγμένες στον Αλέξη. Σαράντα πέντε λεπτά περίμενα στην ουρά του βιβλιοπωλείου για να αγοράσω το βιβλίο», ενώ ένας κύριος μας είπε ότι είναι πιστός ακόλουθος του Αλέξη Τσίπρα από το 2007 και περιμένει με ανυπομονησία να ακούσει τι έχει να πει, «αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα και τι έχει να πει για εμάς τους συνταξιούχους», μας είπε.

«Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά»

Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στο Παλλάς με ένα μουσικό χαλί προεκλογικής συγκέντρωσης, ακολουθούμενος από φρουρούς, χαιρετώντας το κοινό που του έτεινε τα χέρια, όπου περνούσε. Ολο το θέατρο ήταν όρθιο και χειροκροτούσε, ενώ ακούστηκαν και συνθήματα, όπως «Ε-Ε-Ερχεται», «Να τος, να τος ο Πρωθυπουργός», «Αλέξη, μπροστά, να φύγει η Δεξιά» και «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά».

Οσο μιλούσε, μετά την συζήτηση που προηγήθηκε μεταξύ ιστορικών, καθηγητών και πολιτικών, άνθρωποι από το κοινό διέκοπταν φωνάζοντας λόγια ενθάρρυνσης. Γενική αίσθηση ήταν ότι οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι ήλπιζαν η χθεσινή βιβλιοπαρουσίαση στο Παλλάς να είναι η αυγή ενός νέου πολιτικού βήματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος, στο τέλος, λακωνικά μίλησε για μια νέα παράταξη, χωρίς να θέσει ορίζοντα. Προς το παρόν θα αρκεστούν στο βιβλίο των 762 σελίδων.