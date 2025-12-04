Δεν έχει μεγάλη πλάκα η κόντρα που εξελίσσεται στον Δήμο Αθηναίων, μεταξύ του δημάρχου Δούκα και του προκατόχου του Κ. Μπακογιάννη. Ειδικά που η κόντρα αφορά τους εκ των πραγμάτων δύσοσμους κάδους για τη συλλογή των περιττωμάτων των σκύλων συντροφιάς. Ο δήμος θα προμηθευτεί 660 κάδους, αντί περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, ο Μπακογιάννης υποστηρίζει ότι αυτό είναι σκάνδαλο. Ητοι να κοστίζει 1.512 ευρώ ο κάθε κάδος. Πλην όμως ο δήμαρχος Δούκας ανταπαντά ότι ο κάθε κάδος δεν θα κοστίζει τόσο, αλλά 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, ήτοι… μόλις 1.340 ευρώ!!

Αρα ο καβγάς όλος γίνεται για… 172 ευρώ, όση είναι η διαφορά της «τιμής» Μπακογιάννη με την «τιμή» Δούκα. Είναι όμως «προκλητική δαπάνη» τα 172 ευρώ, όπως κατηγορεί τη διοίκηση Δούκα ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βαφτίζει μάλιστα τους κάδους και «χρυσούς»; Βασικά όχι. Υπό την προϋπόθεση, να μας εξηγήσει κάποιος αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αν δηλαδή η προμήθεια των κάδων έγινε με διαγωνισμό, κανονικά και με τον νόμο. Και ειδικά για την πλευρά Μπακογιάννη, μια και το βάζει στην κουβέντα η πλευρά Δούκα, να απαντήσει – καθαρά επίσης – αν ισχύει ότι οι κάδοι που η δική του δημαρχία τοποθέτησε στην οδό Πανεπιστημίου κόστισαν 2.100 ευρώ ο ένας! Γιατί εγώ, που περπατάω συχνά στο κέντρο της πόλης, δεν είδα να λαμπυρίζει τίποτε χρυσό, σε κανένα πεζοδρόμιο του πολύπαθου δρόμου…

Στοιχεία αντί για στρακαστρούκες

Στα σοβαρά τώρα: επειδή σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η ούτως ή άλλως δύσοσμη… σκατοσυζήτηση για τους κάδους περιττωμάτων σκύλων, η πλευρά Δούκα οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες της Αθήνας ξεκάθαρα, και με στοιχεία, αν έχει διαπιστώσει ότι στη διάρκεια της δημαρχίας Μπακογιάννη έγινε «μεγάλο φαγοπότι» με τις προμήθειες και τα εκτελούμενα έργα. Οταν ας πούμε η νυν δημαρχιακή Αρχή αφήνει υπονοούμενα για τα 6 εκατ. ευρώ που θα κοστίσει εν τέλει η ανάπλαση της πολύπαθης λεωφόρου Βασ. Ολγας, πρέπει να τεκμηριώσει με στοιχεία τη βαριά κατηγορία. Αυτό χρεώθηκε τόσο, αλλά κοστίζει τόσο, εκείνο χρεώθηκε τόσο, αλλά θα μπορούσε να στοιχίσει τόσο κ.ο.κ.

Δεν έχει νόημα να πετάει στρακαστρούκες για «το φαγοπότι του Μεγάλου Περιπάτου, με 1,5 εκατ. ευρώ τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκατ. ευρώ την Αναπτυξιακή Αθήνας». Ούτε οι βερμπαλισμοί του είδους «το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε. Εμείς συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά» έχουν κανένα νόημα. Αν φαγώθηκαν χρήματα επί Μπακογιάννη, τρία-τέσσερα χιλιόμετρα πιο πέρα από το γραφείο του δημάρχου Δούκα είναι η Ευελπίδων. Με τα στοιχεία στη μασχάλη, όλο και κάποιον εισαγγελέα θα βρει να τα παραδώσει…

(Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον Κ. Μπακογιάννη, φυσικά…)

«Μπάζωμα» με «φροντιστήριο»

Απόλυτη σιωπή και πάλι από τους 15 βουλευτές της ΝουΔου που μετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, και καταγγέλθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ότι μάρτυρας που είχε κληθεί στην Επιτροπή, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε «φροντιστήριο» με τις ερωτήσεις που θα του υπέβαλλαν οι 15. Είναι οι κυρίες και κύριοι (επαναλαμβάνω τα ονόματα για ευνόητους λόγους): Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Κυρανάκης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Αννα Μάνη Παπαδημητρίου, Σταύρος Κελέτσης, Ιάσων Φωτήλας, Χάρης Θεοχάρης, Ελενα Ράπτη, Μαρία Κεφάλα, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Κώστας Καραγκούνης, Βασίλης Σπανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν αντέδρασαν, δεν κατήγγειλαν, δεν τον μήνυσαν ως συκοφάντη τον μάρτυρα-αχυράνθρωπο του Λαβράνου, άρα αυτοδικαίως μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο μάρτυρας (Σταμ. Τρίμπαλης το όνομά του) έλεγε αλήθεια. Αν έλεγε ψέματα τι πιο λογικό να εξεγερθεί η τίμια συνείδησή τους μπροστά στη βδελυρή συκοφαντία; Και επειδή λοιπόν συνάγεται αυτοδικαίως ότι έλεγε αλήθεια, μπορούμε να εξαγάγουμε τα ανάλογα συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν οι Εξεταστικές που στήνει η ΝουΔου, όταν θέλει να «μπαζώσει» ένα σκάνδαλο…

«Φραπές» με ένα φορτηγό έγγραφα

Η επισήμανση αυτή δεν γίνεται τυχαία, όχι! Επί σκοπώ, γίνεται. Την επόμενη Πέμπτη, που ο μήνας έχει 11, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσέλθει ο γνωστός «Φραπές», κατά κόσμον Γ. Ξυλούρης, ο οποίος απειλεί ήδη θεούς και δαίμονες. Δεσμεύτηκε ότι κατά την εμφάνισή του στη Βουλή, θα φέρει μαζί του… ένα φορτηγό έγγραφα και φακέλους, και θα κλάψει κόσμος μαζί του. Αν δεν πρόκειται για καμία από τις γνωστές αυτές νταηλίδικες μαγκιές, τόσο συνηθισμένες για θρασύδειλους τύπους που απειλούν, θα την περιμένουμε με χαρά την παρουσία του, μη σου πω και με προσμονή. Για να τον δούμε να επαληθεύει τις «υποσχέσεις» του, και ειδικότερα να τον παρακολουθήσουμε να «καίει» κόσμο, με την κατάθεσή του. Αν δεν το κάνει, το πρώτο που θα σκεφτούμε, εγώ σίγουρα, είναι ότι θα έχει περάσει («επιτυχώς») από κανένα «φροντιστήριο» κι αυτός, καταπώς το συνηθίζει το κόμμα της χαράς, όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με πρόβλημα στα πλευρά…

Ακρα του τάφου σιωπή

Στο μεταξύ επιμελής αναγνώστης μου, που όμως έχει την κακή συνήθεια να χαραμίζει τα βράδια του παρακολουθώντας «πολιτικές» (να τις κάνει ο Θεός) εκπομπές σε διάφορα περιφερειακά κανάλια, μου γράφει σχετικά, μάλλον οργισμένος, με αυτά που διαπιστώνει:

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι, για το κρίσιμο για τη δημοκρατία αυτό θέμα (σ.σ.: των 15 βουλευτών της Εξεταστικής για τις υποκλοπές), οι περισσότεροι από τους σιωπούντες είναι καθημερινά καλεσμένοι τηλεοπτικών δημοσιογράφων, οι οποίοι όχι μόνο δεν τους θέτουν το σχετικό ερώτημα, αλλά τους ρωτούν επίμονα και παρελκυστικά για την “Ιθάκη”, τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα δημοσιογραφικής ανεπάρκειας, αλλά δυστυχώς στράτευση στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης».

Πώς μπορώ να διαφωνήσω; Τα λέει όλα ο άνθρωπος. Θα προσθέσω απλώς, και την περίπτωση Μητσοτάκη: δίνει συνέντευξη και ουδείς των συναδέλφων μου διανοείται να του υποβάλει το απλό ερώτημα: «Με ποιον θα συνεργαστείτε μετεκλογικά κύριε πρόεδρε, δεδομένου ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα κερδίσετε την αυτοδυναμία στις εκλογές;».

Ακρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, που λέει κι ο Διονύσιος Σολωμός, στο επικό ποίημά του…

Εκρηκτικό μείγμα στα μπλόκα

Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι εγώ, για να καταλάβετε ότι οι φετινές κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου της χώρας δεν έχουν πολλές ομοιότητες με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, και τέλειωνε όπως άρχιζε, χωρίς να ανοίξει (εν πολλοίς) μύτη. Οι κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει οφείλονται σε ένα εκρηκτικό μείγμα που έχει δημιουργηθεί, και το οποίο έχει ως κύριο συστατικό την ξεκάθαρη κοροϊδία εις βάρος των αγροτών. Η οργή οφείλεται στο συνεχές και αφειδώλευτο παπατζιλίκι που τρώνε από την κυβέρνηση, του προέδρου Κυριάκου μη εξαιρουμένου. Χθες, ας πούμε, μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, τους είπε ότι φέτος θα λάβουν ενισχύσεις οι οποίες θα είναι μισό δισ. ευρώ περισσότερα, σε σχέση με το 2024. Αρα αντί να βγαίνουν στους δρόμους, λογικά θα έπρεπε να πανηγυρίζουν! Συγκεκριμένα, δικά του τα λόγια, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 ήταν 3,1 δισ. ευρώ. Είναι όμως έτσι; Δεν είναι! Γιατί το μισό δισ. ευρώ, που υποτίθεται ότι θα τους δοθεί φέτος περισσότερα, είναι αυτό που τους οφείλεται από… πέρυσι, και δεν το έλαβαν!

Δεν το γνώριζε; Το γνώριζε, αλλά τους χρύσωσε το χάπι; Κάθε εξήγηση δεκτή. Αρκεί να είναι αλήθεια, όχι (μια ακόμη) «παπάτζα»…