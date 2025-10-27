Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχετικά με τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Ο κ. Δούκας στρέφεται κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνους ακροβατισμούς που στρέφονται ευθέως κατά των πολιτών».

Ο δήμαρχος Αθηναίων αρχικά αναφέρει ότι «η κυβέρνηση κορυφώνει την επίθεσή της στους δήμους, με επικίνδυνους ακροβατισμούς που στρέφονται ευθέως κατά των πολιτών. Αιφνιδιαστικά και εν κρυπτώ, ετοίμασε νομοσχέδιο, με το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σε μια μοναδικής ευρωπαϊκής πρωτοτυπίας ρύθμιση αφαιρεί πόρους από τους δήμους, με τους οποίους χρηματοδοτούν έργα και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και τους διανέμει κατά προτεραιότητα στα Ταμεία Πρόνοιας Αστυνομικών, στην Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στην Πρόνοια εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού. Μάλιστα, πριν τους αφαιρέσει τα έσοδα από τα πρόστιμα, νομοθέτησε τον τριπλασιασμό τους».

Στη συνέχεια τονίζει ότι «την ώρα που στα λόγια η κυβέρνηση κόπτεται για την οδική ασφάλεια, στερεί από τους δήμους και τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν για να χρηματοδοτούν έργα που αφορούν την ασφάλεια του οδικού δικτύου, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ευθύνεται αποκλειστικά για ένα στα 10 τροχαία ατυχήματα.

Δεν μας εκπλήσσει η κυβερνητική τακτική. Την είδαμε να ξετυλίγεται από τη φετινή ΔΕΘ, όταν απέκλεισε επιδεικτικά τους δήμους ακόμα και με ένα ευρώ ενίσχυση, από το υπερπλεόνασμα των 9 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού, για το οποίο πανηγυρίζει το κυβερνητικό επιτελείο.

Είχαμε επισημάνει έγκαιρα, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στους αποκεντρωμένους θεσμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ό,τι δεν ελέγχει το επιτελικό κράτος του Μαξίμου, επιχειρεί να το αποδυναμώσει.

Στον μακρύ κατάλογο των επιθετικών κυβερνητικών πολιτικών κατά της Αυτοδιοίκησης (π.χ. παρακράτηση θεσμοθετημένων πόρων, διατήρηση των μνημονιακών περιορισμών για πόρους και προσωπικό, τέλος ταφής απορριμμάτων, αποκλεισμός από τη διαχείριση απορριμμάτων και νερών, αποκλεισμός από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας, ΝΟΚ, αφαίρεση της αρμοδιότητας των πολεοδομιών, κ.ά.), έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα πρόστιμα του ΚΟΚ, το οποίο είναι πρωτοφανούς έμπνευσης: Ενώ αναθέτει στους δήμους νέες αρμοδιότητες (π.χ. τοποθέτηση καμερών στους δρόμους), όχι μόνο δεν μεταφέρει νέους πόρους, αλλά αφαιρεί και πόρους που οι δήμοι διαχειρίζονται εδώ και δεκαετίες».

Ο κ. Δούκας καταλήγει με κάλεσμα επισημαίνοντας:

«Αυτή η νέα επίθεση οφείλει να βρει τους δημάρχους ενωμένους και αποφασιστικούς.

Καλούμε:

– Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να εγκαταλείψει τον δρόμο “των δηλώσεων και ανακοινώσεων καταδίκης” και να αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες για να αποσυρθεί η επίμαχη ρύθμιση από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Να συγκαλέσει άμεσα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.

– Όλα τα κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να σταματήσουν την ενορχηστρωμένη επίθεση της κυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση και να μην επιτρέψουν ένα ακόμη πλήγμα κατά των αποκεντρωμένων θεσμών».