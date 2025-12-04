Πολλά σχόλια προκάλεσε η σύλληψη της πρώην ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Φεντερίκα Μογκερίνι και άλλων αξιωματούχων, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Σε πολλά διαφαινόταν η εύλογη ανησυχία για τις ενδεχόμενες συνέπειες τέτοιων συμβάντων στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες της ΕΕ στην Ενωση. Αυτό που δεν είναι λογικό, βέβαια, είναι να υποθέτει κανείς πως θα ήταν προτιμότερη για τους πολίτες η συγκάλυψη.

Διότι ειδήσεις όπως η έρευνα του Qatargate, η σύλληψη της Μογκερίνι, η καταδίκη του Σαρκοζί, του Κουρτς και των υπουργών Πίνιο και Αμπαλος (σε Πορτογαλία και Ισπανία), δεν αποδεικνύουν ότι «σκάνδαλα υπάρχουν παντού». Αυτό το ξέραμε. Αποδεικνύουν, όμως, ότι, σε άλλες χώρες, οι πολίτες που απογοητεύονται από το πολιτικό σύστημα μπορούν βασίμως να έχουν την ελπίδα ότι τα σκάνδαλα, οι απιστίες και καταχρήσεις, θα ερευνηθούν και θα τιμωρηθούν. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, έχουμε αποδεχθεί ότι η συνέχεια του κράτους μας είναι συνυφασμένη με την ατιμωρησία, ένα από τα φαινόμενα που διατρέχει επίμονα τη σύγχρονη ιστορία μας.

Δείτε, για παράδειγμα, την ιστορία με τη Μογκερίνι συγκριτικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού κι οι δύο αφορούν κοινοτικά κονδύλια. Στο Βέλγιο η Μογκερίνι συνελήφθη για να της απαγγελθούν κατηγορίες. Στην Ελλάδα, η αποστολή δικογραφίας που ζητά έρευνα δύο υπουργών για συγκεκριμένες κατηγορίες, αντιμετωπίστηκε με επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ελεγχθούν οι ύποπτοι, η οποία επικυρώθηκε σε κάλπη με επιστολικές ψήφους.

Διότι εδώ η πλειοψηφία της ΝΔ «έκρινε αθώους τους Βορίδη και Αυγενάκη, δεν θα μας πει η ευρωπαία εισαγγελέας τι θα κάνουμε», όπως δήλωσε ο ειλικρινέστερος όλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Εξάλλου κι η Δικαιοσύνη ενίοτε απογοητεύει, όπως είδαμε στην υπόθεση των υποκλοπών, όπου κατέληξε σε ένα απλό πλημμέλημα. Τουλάχιστον, όμως, ακόμη και έτσι, στη δίκη ανοίγουν στόματα και ακόμη και το ίδιο το δικαστήριο, η έδρα, αντιδρά στα απίθανα που ακούγονται.

Θα ήλπιζε, λοιπόν, κανείς, ότι η πρόοδος και τα τραύματα των κρίσεων θα μας είχαν κάνει πιο αποφασιστικούς στη διεκδίκηση της λογοδοσίας αλλά συνέβη, δυστυχώς, το ακριβώς αντίθετο. Ενώ παντού υπάρχουν σκάνδαλα, εμείς, εδώ, τα κανονικοποιήσαμε κιόλας, καταπίνοντας αυτή τη μοιρολατρική αδιαφορία που μας σέρβιραν όσοι θέλουν να ωφελούνται από την εξουσία και την αδιαφάνεια, παραμένοντας ανέλεγκτοι.