Την ώρα που το σκάνδαλο των υποκλοπών βρισκόταν υπό διερεύνηση στο μικροσκόπιο πολλών ελληνικών Αρχών, o πρώην υπάλληλος της ελεγχόμενης εταιρείας Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος παραδέχθηκε χθες στο δικαστήριο ότι επέστρεψε στην εταιρεία, χωρίς ωστόσο να θυμάται την ονομασία της. Η παραδοχή αυτή του μάρτυρα, που ήρθε μετά τις επίμονες και πιεστικές ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ, προκάλεσε την εύλογη αντίδραση της έδρας που δεν έκρυψε ότι η εξέταση του πρώην υπαλλήλου της Intellexa εγείρει υπόνοιες ότι για κάποιον άγνωστο λόγο δεν λέει όλη την αλήθεια στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής της τόσο σοβαρής υπόθεσης.

Πρόεδρος: Η εταιρεία έχει κλείσει από το 2023, εσείς μας λέτε ότι κάνατε την ίδια δουλειά μέχρι το 2024. Εδώ δεν βλέπετε τίποτα ύποπτο;

Εισαγγελέας: Εκείνο το διάστημα έχουν βγει όλα, έχουν βγει υποκλοπές, Ανδρουλάκης, είναι σαν να ξέρετε ότι γινόταν κάτι παράνομο.

Μάρτυρας: Είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς γιατί με πλήρωναν καλά και στην ώρα τους και μπορούσα να συντηρήσω την οικογένειά μου.

Εισαγγελέας: Θα μπορούσατε να συντηρείτε την οικογένειά σας και αν ήσαστε μισθοφόρος και να σκοτώνατε παιδάκια στην Αφρική!

Μάρτυρας: Μα γιατί είναι παράνομο ένα λογισμικό;

Δικηγόρος υποστήριξης κατηγορίας (Ζαχαρίας Κεσσές): Για κάποιο λόγο φαίνεται πως δεν λέτε την αλήθεια.

Απόκρυψη

Το γεγονός ότι ο μάρτυρας είχε αποκρύψει την επιστροφή του στην εταιρεία στο πρώτο μέρος της εξέτασής του προκάλεσε ερωτήματα, με την υποστήριξη κατηγορίας να επανέρχεται ρωτώντας τον ευθέως αν η πρόσληψή του έγινε για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μιλήσει και δεν θα πει όσα γνωρίζει.

Πρόεδρος: Είστε εξειδικευμένο προσωπικό που έχετε ικανότητα να συναλλάσσεστε με μυστικές υπηρεσίες, δεν σας προβλημάτισε το 2023 ότι σας προσλαμβάνουν ξανά όταν η Intellexa βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσων Αρχών;

Μάρτυρας: Διάβασα τα δημοσιεύματα και ρώτησα.

Πρόεδρος: Τελικά ξαναπήγατε στην Intellexa;

Μάρτυρας: Η εταιρεία σαν όνομα δεν ήταν ίδια. Είχε άλλο όνομα. Αλλά το λογισμικό που παρουσίασα ήταν το ίδιο. Φαντάζομαι ότι ήταν συνέχεια της ίδιας εταιρείας.

Εισαγγελέας: Είμαστε λίγο νοήμονες.

Υποστήριξη κατηγορίας: Ερχεστε και λέτε δεν θυμάστε την εταιρεία, το προϊόν της οποίας παρουσιάζετε; Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας… Εσείς δηλώνετε ενόρκως ότι δεν ξέρατε την εταιρεία που δουλεύετε.

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι το όνομά της.

Υποστήριξη κατηγορίας: Δουλεύετε για έναν χρόνο, παίρνετε 5.000 ευρώ και δεν θυμάστε το όνομα της εταιρείας. Αυτά που λέτε δεν μπορούν να μην έχουν συνέπεια. Σας ζήτω να έχετε το θάρρος και να μη φοβάστε.

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους κατηγορουμένους που δικάζονται για την υπόθεση.

Συναλλαγές

Η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση του λογιστή και φοροτεχνικού Ηλία Κυριακίδη. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και ακόμη δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Ο Κυριακίδης κατέθεσε ότι οι εταιρείες είχαν αντικείμενο στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις σε συνδυασμό με hardware που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και εξαγόταν στο εξωτερικό. Ανέφερε επίσης ότι οι εταιρείες πουλούσαν η μία στην άλλη και είχαν μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο, θεωρεί ότι ο λόγος ήταν φορολογικός.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι είχε αναλάβει και τη μισθοδοσία, με περίπου 12 εργαζομένους και υψηλούς μισθούς που έφταναν τα 5.000-8.000 ευρώ. Ο Κυριακίδης δήλωσε ότι σταμάτησε τη συνεργασία τον Μάιο του 2022, έπειτα από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως «λογιστή της Krikel». Ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία Intellexa – Krikel και ότι τα δημοσιεύματα τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί για να προστατεύσει το όνομά του. «Το να σε κατηγορούν για κάτι ενώ είσαι καθαρός είναι φοβερό», τόνισε.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα.