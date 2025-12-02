Το τείχος της «άγνοιας» για κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, αλλά και τα «στεγανά» με βάση τα οποία λειτουργούσε μία από τις ελεγχόμενες εταιρείες επιχείρησαν να διαπεράσουν με τις αλλεπάλληλες και στοχευμένες ερωτήσεις τους ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν την ουσιαστική αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση.

Ετσι, στη διάρκεια της χθεσινής πολύωρης διαδικασίας στο επίκεντρο βρέθηκαν οι έλεγχοι της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), το μυστήριο με τους υπολογιστές που δεν ελέγχθηκαν στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΚΕΤΥΑΚ), στην Αγία Παρασκευή, αλλά και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας Ιntellexa.

Οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ ήταν περιορισμένοι και όχι σε βάθος, όπως παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ο πρώην αντιπρόεδρος της Αρχής την περίοδο 2016 – 2023 Μιχαήλ Σακκάς, ο οποίος εμφανίστηκε να μη γνωρίζει τίποτα περί Predator, καθώς η Αρχή κινήθηκε μετά την καταγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε και διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί για δύο μήνες διάταξη άρσης απορρήτου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του μάρτυρα στους ελέγχους στην ΕΥΠ και στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής όπου οι επιθεωρητές, όπως είπε, περιορίστηκαν στον χώρο του αμφιθεάτρου! Δεν ζήτησαν καν κατάλογο προσωπικού και ούτε σκέψη να ερευνήσουν αν υπάρχουν άλλα δωμάτια ή αν υπήρχαν υπολογιστές που ενδεχομένως να είχαν σημαντικά στοιχεία.

Τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο εισαγγελέας έθεσαν στον μάρτυρα πολλές ερωτήσεις για το εύρος της έρευνας, στην οποία στηρίχτηκε η ΑΔΑΕ για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν είχε καμία σχέση η ΕΥΠ με το λογισμικό Predator.

Διάσταση απόψεων

Μια διαφορετική πάλι περιγραφή για τους ίδιους ελέγχους έδωσε με τη σειρά του ο πανεπιστημιακός και μέλος της ΑΔΑΕ Δημήτρης Βέργαδος, ο οποίος, καταθέτοντας στη συνέχεια, έκανε λόγο για εγκαταστάσεις χωρίς υπολογιστές και προσωπικό οι οποίες ελέγχθηκαν.

Πρόεδρος: Ησασταν παρών στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας: Πήγαμε σε μεγάλο χώρο και δεν υπήρχαν υπολογιστές μέσα, μπήκαμε στον χώρο του αμφιθεάτρου. Αμέσως μετά μεταβήκαμε αιφνιδίως και στην ΕΥΠ. Δεν προέκυψε κάτι.

Προέδρος: Μπήκατε σε όλους τους χώρους;

Μάρτυρας: Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, υπολογιστές.

Πρόεδρος: Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας: Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει τη ευθύνη αυτού που λέει.

Αρση απορρήτου

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας υποστήριξε πως η ΑΔΑΕ ελέγχει μόνο την τυπική ορθότητα της διαδικασίας άρσης απορρήτου και όχι τους λόγους ή το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, ενώ ανέφερε ότι στη διάταξη παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη «δεν διαπιστώθηκε κάτι παράτυπο».

Κοινός τόπος πάντως στις καταθέσεις των δύο μαρτύρων ήταν πως οι έλεγχοι της Αρχής στις διατάξεις άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας περιορίζονται σε τυπικές διαδικασίες και όχι στο περιεχόμενο των διατάξεων πολλώ δε μάλλον όταν αυτές εκδίδονται από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας όποτε δεν υπάρχει πρόσβαση στην αιτιολογία.

Δεν γνώριζε

Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο Παναγιώτης Κούτσιος, πρώην υπάλληλος της Intellexa στην Αθήνα, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε, τα ονόματά τους τα έμαθε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Ωστόσο ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως «η εταιρεία είχε πολλά στεγανά». Και πρόσθεσε πως «ούτε εμείς ρωτούσαμε παραπάνω πράγματα, ούτε βλέπαμε» θέλοντας να καταστήσει σαφή τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Πρόεδρος: Υπέπεσε στην αντίληψή σας εάν η εταιρεία εμπορευόταν και λογισμικό παρακολούθησης;

Μάρτυρας: Οχι.

Πρόεδρος: Υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν κάποιος από την εταιρεία είχε συνεργασία με την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Οχι.

Πρόεδρος: Εκτός από την Intellexa γνωρίζατε την ύπαρξη της Κρίκελ;

Μάρτυρας: Οχι.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πρόσθεσε ότι υπάρχουν ρήτρες και δεν μπορεί να αποκαλύψει με ποια κυβερνητικά στελέχη άλλων χωρών συναντιόταν στο εξωτερικό για την παρουσίαση του λογισμικού.

Πρόεδρος: Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχετε κάποιο βάρος στη συνείδησή σας για να μας πείτε ψέματα.

Μάρτυρας: Εγω από τα δημοσιεύματα διάβασα για το λογισμικό. Δεν μπορώ να το επαληθεύσω.

Πρόεδρος: Μπορείτε να το αποκλείσετε;

Μάρτυρας: Σας είπα, υπήρχαν στεγανά. Δεν μπορώ να ξέρω.

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα.