Στην απογραφή των κλειστών ακινήτων προχωρά η ΑΑΔΕ δρομολογώντας παράλληλα διασταυρώσεις με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για να εντοπίσει ακίνητα τα οποία δηλώνονται ως «κενά» στην Εφορία αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται και αποφέρουν εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους.

Τα αποκαλυπτήρια των κενών ακινήτων θα γίνουν μέσα από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τo οποίο «τρέχει» ήδη η ΑΑΔΕ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2026. Για πρώτη φορά, θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες ώστε το Δημόσιο να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Στο ΜΙΔΑ δημιουργείται φάκελος για κάθε ακίνητο που θα περιέχει τα εξής στοιχεία: Είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Μόλις ολοκληρωθεί το Μητρώο και η απογραφή θα «τρέξουν» οι διασταυρώσεις στα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης με τα δεδομένα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα με υψηλή κατανάλωση ρεύματος ενώ δηλώνονται κενά θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από την ΑΑΔΕ. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πλέον αξιόπιστος δείκτης για τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων.

Αν το ακίνητο έχει δηλωθεί κενό και ταυτόχρονα εμφανίζεται σταθερά μηνιαία κατανάλωση ενέργειας που υποδεικνύει χρήση του ακινήτου, τα προβλήματα για τους ιδιοκτήτες δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν.