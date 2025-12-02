Ελαμψε στη Λεωφόρο ο Σέρβος. Με το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο έδωσε τους βαθμούς στην ΑΕΚ, αλλά το κυριότερο; Δημιούργησε προσδοκίες πως μπορούν οι Κιτρινόμαυροι να ανέβουν στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όταν έχει φορ κλάσης, τα πάντα είναι δυνατά

Του Κώστα Κοφινά

Ας δούμε πρώτα τον ανταγωνισμό. Γιατί προελαύνει ο Ολυμπιακός; Πολύ απλά επειδή διαθέτει τον Ελ Κααμπί. Τον κεντρικό επιθετικό που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σημαδέψει σωστά, να κάνει τα δίχτυα να κουνηθούν και δίνει νίκες στους Ερυθρόλευκους με θαυμαστή συνέπεια εδώ και περίπου μια τριετία.

Το να έχεις φορ κρούσης που να… μιλά στην μπάλα, δεν είναι απλό πράγμα. Ο σέρβος στράικερ κλείνει τα 28 του χρόνια σε 21 ημέρες και αν ήταν σε τοπ κατάσταση, μάλλον δεν θα ερχόταν στα μέρη μας. Κυνηγημένος από ατυχίες και αντιξοότητες, πασχίζει να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό. Οταν επιχειρεί κοντρόλ, νομίζεις πως χαϊδεύει την μπάλα. Την ώρα που χτυπούσε τα πέναλτι, ένιωθες πως ξεχείλιζε η αυτοπεποίθηση από μέσα του. Ναι, έχει παραπάνω κιλά και ώρες ώρες αυτό φαίνεται είτε στο γήπεδο είτε στις φωτογραφίες.

Είναι όμως σταρ ολκής. Στην ΑΕΚ, αμέσως μετά τον προσωπικό του θρίαμβο, οι πάντες μίλησαν για «στόφα ηγέτη» και όντως έναν τέτοιο θέλουν για οδηγό στη Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να πατήσουν στο εγχώριο Εβερεστ.

Στο πολύ μακρινό παρελθόν, οι φίλοι της ΑΕΚ αγάπησαν τον «θείο Λουκά» γιατί ο Μπάρλος έκανε ξεχωριστές μεταγραφές και έδωσε οντότητα στην ομάδα. Την έκανε μεγαλύτερη. Τώρα, αποθεώνουν έναν Λούκα και αυτό συμβαίνει επειδή στο πρόσωπο του «πολύ» Γιόβιτς βλέπουν έναν ποδοσφαιριστή με στυλ, οξυδέρκεια και αγωνιστικά προσόντα δυσεύρετα. Κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα που ναι μεν δεν στερείται ενδιαφέροντος και αγωνίας, σίγουρα όμως δεν το χαρακτηρίζεις και πολύ υψηλού επιπέδου σε ό,τι αφορά στον ανταγωνισμό.

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε στο ντέρμπι να εμφανιστεί με τρεις κεντρικούς μπακ – ίσως να υπολόγιζε παραπάνω την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς άντεξε και εξέθεσε όσους βρέθηκαν απέναντί του. Το «πρόβλημά» του ίσως είναι οι συνεχείς αγώνες που θα δώσει στο εξής, καθόσον οι Ζίνι και Πιερό είναι λαβωμένοι και θα λείψουν για κάποιο διάστημα. Θα αντέξει ο ποδοσφαιριστής αυτός να τραβά μόνος το κουπί; Ισως. Αλλωστε, ο Λούκα Γιόβιτς είναι μαθημένος σε μια μοναχική διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτή που τον θέλει να παλεύει με τις δικές του χίμαιρες αλλά να ελπίζει πως εδώ βρήκε την Ιθάκη του και θα ξαναμπεί στον λαμπερό κόσμο των αστέρων. Το αξίζει.

Τα συγχωροχάρτια του Σέρβου

Του Γιώργου Νασμή

Για έναν επιθετικό η επίτευξη του γκολ μοιάζει με το μυστήριο της εξομολόγησης. Με μετάνοια των αμαρτιών που στη συνέχεια ζητά συγχώρεση. Και ο φίλαθλος δεν μπορεί παρά να του προσφέρει απλόχερα συγχωρητικές ευχές.

Πόσω μάλλον όταν αντί για ένα γκολ, ο αμαρτωλός πετυχαίνει τρία και μάλιστα εκτός έδρας σε αθηναϊκό ντέρμπι, κάτι μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να εξασφαλίσει πολλά συγχωροχάρτια που θα του φανούν χρήσιμα στο άμεσο μέλλον. Η παραγωγικότητα του επιθετικού της ΑΕΚ – έστω και από τα 11 μέτρα – στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον έφερε ξανά στον αφρό και οι φίλοι της ομάδας του θυμήθηκαν γιατί ο Δικέφαλος τον πληρώνει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πριν από το ντέρμπι με τους Πράσινους ο σέρβος επιθετικός είχε στο ενεργητικό του ένα γκολ και μία ασίστ σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος. Συνεισέφερε δηλαδή ένα γκολ κάθε 341,5 αγωνιστικά λεπτά ή 3,8 αγώνες. Με άλλα λόγια, φούμαρα αν προσθέσουμε στις παραμέτρους το γεγονός πως πρόκειται για έναν παίκτη που έχει εμπειρία και εικόνες από ομάδες κολοσσούς όπως η Ρεάλ και η Μίλαν.

Παρά το σκιώδες γήπεδο της Λεωφόρου όλη η Ελλάδα παρατήρησε ένα ανησυχητικό στοιχείο στον Γιόβιτς: τον σωματότυπό του. Σε πολλές ιστοσελίδες αναφέρεται πως ο Σέρβος έχει ύψος 181 εκατοστά και βάρος 74 κιλά. Μάλλον τον ζύγισαν ύστερα από πεντάωρη σάουνα και αφού είχε απωλέσει δέκα κιλά υγρά. Ο Κιλιάν Εμπαπέ δηλώνεται 75 κιλά αν και φαίνεται μισός από τον Γιόβιτς, ενώ είναι και τρεις πόντους πιο κοντός. Ο Γάλλος είναι μόλις ένα χρόνο μικρότερος από τον άσο της ΑΕΚ, αλλά ο Σέρβος φαίνεται μπροστά του σαν βετεράνος.

Η τετριμμένη απάντηση «αν ήταν σαν τον Εμπαπέ δεν θα ερχόταν στην ΑΕΚ» είναι πια ξεπερασμένη βλέποντας παίκτες σαν τον Ελ Κααμπί να αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μύθος επίσης πως στις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού άσοι της κλάσης του Γιόβιτς παίρνουν πολλά περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι στην Ελλάδα.

Στην προηγούμενη ομάδα του, τη Μίλαν, εισέπραττε 3,2 εκατ. ευρώ, όσα θα πάρει και από την ΑΕΚ αν προσθέσουμε και το ένα εκατ. ευρώ μπόνους υπογραφής. Λαμβάνει δηλαδή τα ίδια χρήματα αλλά έχοντας λιγότερες υποχρεώσεις. Μακάρι για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο να άρχισε να τρέχει η κέτσαπ για τον Γιόβιτς και να μην εξελιχθεί σε παρένθεση η Λεωφόρος.