Στο πιο τρελό… ντέρμπι των τελευταίων ετών, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανταγωνίζονταν περισσότερο στα λάθη παρά στην ποιότητα και τελικά εκείνος που έκανε τα περισσότερα έχασε. Η Ενωση προηγήθηκε με 2-0, ο Παναθηναϊκός γύρισε από την… κόλαση και ισοφάρισε σε 2-2, αλλά δευτερόλεπτα μετά ο Ντραγκόφσκι έκανε πέναλτι και οι παίκτες του Νίκολιτς έφυγαν νικητές από τη Λεωφόρο με 3-2 με τον Λούκα Γιόβιτς να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με τρία γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Στο μείον 13 από την κορυφή και εκτός πεντάδας πλέον ο Παναθηναϊκός, πρώτη εντός έδρας ήττα για τον Ράφα Μπενίτεθ, πρώτη νίκη σε ντέρμπι στο πρωτάθλημα ύστερα από εννιά σερί ήττες για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ήταν πιο… ομάδα στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς να εντυπωσιάζει και χωρίς να είναι πολύ πιεστική και δημιουργική, ήταν εκείνη που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, την κυκλοφορούσε καλύτερα και ήταν περισσότερο ψύχραιμη σε κάθε συνθήκη που παρουσιαζόταν. Εχοντας τον Γιόβιτς ως σημείο αναφοράς στην επίθεσή της και με τον Γκατσίνοβιτς να του δίνει βοήθειες, η ομάδα του Νίκολιτς επί της ουσίας είχε ακυρώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιζε με τρεις στην άμυνα και με πολυπρόσωπη μεσαία γραμμή, αλλά έδειχνε να μην έχει ισορροπία στο παιχνίδι του. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρίσκεται εκτεθειμένος μέσα στο γήπεδο. Και μέσα σε αυτές ήταν η φάση του πρώτου γκολ της ΑΕΚ. Ενα φάουλ σε θέση έξω δεξιά για την ΑΕΚ, μια καταπληκτική κομπίνα που έδειξε να έχει δουλευτεί, σέντρα του Ρότα στην καρδιά της άμυνας, με τον Γεντβάι να… κολλάει και να μην ακολουθεί τους υπόλοιπους αμυντικούς που βγήκαν για το οφσάιντ. Ο Γιόβιτς το εκμεταλλεύτηκε, πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ.

Χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει, ο Παναθηναϊκός βρήκε την ευκαιρία του για να ισοφαρίσει από ατομική ενέργεια αλλά τη σπατάλησε. Στο 26′ ο Τετέ πήγε στο ένας με έναν με τον Πήλιο, τον πέρασε μέσα στην περιοχή και ανατράπηκε. Ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την παρέμβαση του VAR έδειξε τη βούλα του πέναλτι, όμως οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση με τον Στρακόσα να πέφτει σωστά και να κρατάει το μηδέν για την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση, όμως κάθε φορά που η μπάλα ερχόταν κοντά στην περιοχή, δεν είχε παίκτες μέσα σε αυτή. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει απειλητικός και να επιτρέπει στην ΑΕΚ να διαχειρίζεται με ευκολία το προβάδισμά της και να αναζητεί στην κόντρα επίθεση ένα δεύτερο γκολ. Το βρήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μια κάθετη πάσα στον Γιόβιτς με τον Τουμπά να δείχνει να ελέγχει, αλλά τον Σέρβο να τσιμπάει την μπάλα και να κερδίζει πέναλτι σε μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Ο γερμανός διαιτητής έδωσε δεύτερο πέναλτι στο ματς, ο Γιόβιτς εκτέλεσε α λα Πανένκα και έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο γκολ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Οταν ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές και έκανε τρεις μαζεμένες για να αλλάξει τα πράγματα (στο 63′ έβαλε Πάντοβιτς, Τζούρισιτς και Τσέριν) του ήρθαν όλα… ανάποδα. Ενα λεπτό μετά τις αλλαγές, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε λάθος πάσα προς τον Τουμπά, ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού τον ανέτρεψε και είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες και μετατρέποντας σε… Γολγοθά την όποια προσπάθεια ανατροπής. Κι όμως, στο πιο τρελό ντέρμπι εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά. Η ΑΕΚ όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα, αλλά άρχισε να οπισθοχωρεί και να δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ενα γλίστρημα του Στρακόσα στο 71′ έφερε τη μείωση του σκορ από τον Παναθηναϊκό, με κεφαλιά του Τετέ και οι Πράσινοι έδειξαν πλέον να πιστεύουν στην ανατροπή.

Πίστεψαν ακόμα περισσότερο όταν αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία. Ο Μάριν σε ένα μαρκάρισα πάνω στον Τσέριν είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 85′ και το ματς έμπαινε στην τελική ευθεία του με 10 εναντίον 10. Ο Παναθηναϊκός άρχισε πλέον να πιέζει για την ισοφάριση και να πιστεύει σε αυτή, με τον Τσέριν να χάνει ευκαιρία και τον Τζούρισιτς να μη λαθεύει στο 90′. Οι παίκτες του Μπενίτεθ άλλαξαν υπέροχα την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Πινέδα γλίστρησε, η μπάλα στρώθηκε στον Σέρβο και αυτός με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2. Ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει, είχε ισοφαρίσει και είχε βάλει… φωτιά στη Λεωφόρο, η οποία με επτά λεπτά καθυστερήσεις πίστευε ακόμα και στην ολική ανατροπή. Αλλά η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο αμέσως μετά να αποδράσει με το διπλό.

Αμέσως μετά το 2-2, μια βαθιά μπαλιά για τον Κοϊτά έφερε την αδράνεια και τη λάθος συνεννόηση από Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι. Ο πρώτος την άφησε, ο δεύτερος πήγε αργοπορημένα στην μπάλα, ο μεσοεπιθετικός μπήκε ανάμεσά τους, ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και κέρδισε το πέναλτι. Ο Γιόβιτς ανέλαβε και αυτή την εκτέλεση, ευστόχησε για δεύτερη φορά από την άσπρη βούλα και με χατ-τρικ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με το τελικό 3-2 και την κράτησε μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να μένει ακόμα περισσότερο μακριά από την κορυφή και συγκεκριμένα στο -13 πλέον και εκτός πρώτης πεντάδας!

«Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η αντίδραση της ομάδας κόντρα σε κάποιες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί ήταν αρκετά καλή, δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, όμως δεν κρατήσαμε την ισοπαλία. Ισως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάποια ξεκάθαρα λάθη που κάναμε τα οποία μπορούσαν να μας κοστίσουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ειδικά σε ντέρμπι, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Σιώπης (75′ Κώτσιρας), Τσιριβέγια (86′ Ντέσερς), Μπακασέτας (62′ Τζούρισιτς), Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Μάνταλος (46′ Μάριν), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (90+4′ Γκρούγιτς), Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.