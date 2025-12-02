Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν σε Αθήνα και Τελ Αβίβ τις κινήσεις της Άγκυρας στο πεδίο της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η Τουρκία κινείται προς τη δημιουργία ενός μεγάλου πεδίου δοκιμών 900 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτής στον Ινδικό Ωκεανό, στη Σομαλία, που επί της ουσίας έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε προτεκτοράτο της.

Επισήμως, στόχος της Τουρκίας είναι να το χρησιμοποιήσει για εκτοξεύσεις στο Διάστημα, ενώ χωρίς να το διατυμπανίζει εκεί θα δοκιμάσει και βαλλιστικούς πυραύλους, όπως οι νέες εκδόσεις του Tayfun που σκοπός είναι όχι απλά να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα σε βεληνεκές, αλλά να καταστεί διηπειρωτικός. Επισημαίνεται πως ήδη η 4η έκδοση του πυραύλου Tyfun έχει βεληνεκές που ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα και δεν είναι λίγες οι απειλητικές αναφορές στην Τουρκία που δείχνουν πως με πυραύλους σαν αυτόν μπορούν να πληγούν στόχοι σε Ελλάδα και Ισραήλ, κάτι που κάνει το Τελ Αβίβ να είναι σε σχετική εγρήγορση και συλλογή πληροφοριών.

Ο βασικός λόγος της εγρήγορσης έχει να κάνει και με το ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτοί οι πύραυλοι σε βάθος χρόνου να έχουν και τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο αμυντικός αναλυτής Σάι Γκαλ, πρώην αντιπρόεδρος Εξωτερικών Σχέσεων της Ισραηλινής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΙΑΙ), ο οποίος επισημαίνει πως με βάση τις αναλύσεις που γίνονται και στο Ισραήλ «η Σομαλία δεν προσφέρει εδάφη δωρεάν. Στο Μογκαντίσου, η Αγκυρα έχει δημιουργήσει αυτό που ισοδυναμεί με παράλληλη κυριαρχία: μια στρατιωτική βάση που εκπαιδεύει χιλιάδες στρατιώτες, ένα αεροδρόμιο και ένα λιμάνι που λειτουργούν υπό μακροχρόνιες παραχωρήσεις, ένα εθνικό νοσοκομείο που φέρει το όνομα του Ερντογάν, ακόμη και μια τουρκική κρατική τράπεζα, την πρώτη ξένη τράπεζα που άνοιξε εκεί εδώ και μισό αιώνα. Αυτή είναι η συμφωνία. Η Σομαλία λαμβάνει προστασία και υποδομές. Η Τουρκία λαμβάνει μια ακτογραμμή από την οποία μπορεί να δοκιμάσει όπλα που η Ευρώπη αρνείται να δει».

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Δεν είναι τυχαίο που η ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα ενσωματώσει και ισραηλινά οπλικά συστήματα, καθώς Ελλάδα και Ισραήλ επιχειρούν να στήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ομογενοποιημένο αντιβαλλιστικό σύστημα απέναντι στις πυραυλικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, η οποία από την πλευρά της ενοχλείται από τις κινήσεις αυτές. Είναι ενδεικτικοί οι τίτλοι της «Yeni Safak» «Η θρασύτατη απειλή του έλληνα υπουργού Δένδια προς την Τουρκία: «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους»» και της «Hurriyet» «Απειλητική δήλωση από τον Δένδια: «Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους»».

Ο Σάι Γκαλ επισημαίνει πως το πεδίο δοκιμών στη Σομαλία εξυπηρετεί ιδιαίτερα την Τουρκία, καθώς «δημιουργεί έναν διάδρομο εκτόξευσης που δεν μπορεί να παρακολουθείται από την Κρήτη ή από το Ιντσιρλίκ, προστατευμένο από μια πολιτική ασπίδα που το Ιράν δεν είχε ποτέ». Ο ισραηλινός αναλυτής καταλήγει με ένα μήνυμα προς την Τουρκία: «Η Αγκυρα θα πρέπει επίσης να θυμηθεί ένα άλλο δυσάρεστο προηγούμενο. Για χρόνια κανείς δεν πίστευε ότι το Ισραήλ θα χτυπούσε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι που το έκανε. Και η απόσταση από τις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις μέχρι τη Σομαλία είναι σχεδόν ίδια με την απόσταση από την Υεμένη, όπου το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, και όχι μακριά από το επιχειρησιακό βεληνεκές μέχρι το ίδιο το Ιράν. Τα μάτια της Ιερουσαλήμ είναι ορθάνοιχτα».