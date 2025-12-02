Η Ρουμανία, όπως οι περισσότερες πρώην κομμουνιστικές αλλά και οι πάντα βαλκανικές χώρες, ανήκει στην κατηγορία των πλέον διεφθαρμένων χωρών – κρατών, για να ακριβολογούμε– της Ένωσης. Καταλαμβάνει την τρίτη από το τέλος θέση με βαθμολογία 43 με ευρωπαϊκό μέσο όρο 64. Η Ελλάδα εμφανίζεται κάπως καλύτερη, (49 μονάδες) αλλά βέβαια βρίσκεται και αυτή πολύ κάτω από τον μέσο όρο.

Το γεγονός ότι η Ρουμανία είναι μία από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες της Ένωσης, δεν εμπόδισε τον διορισμό της Λάουρας Κοβέσι στη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα – και έκτοτε, όπως εξ ιδίων γνωρίζουμε, επιτελεί λαμπρό έργο, έχει γίνει μισητό πρόσωπο στο πολιτικό προσωπικό των κρατών που διαχειρίζονται με γενναιόδωρη κομματική σκοπιμότητα τα ενωσιακά κονδύλια.

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το γεγονός πως η Ελλάδα παραμένει μία από τις δύο φτωχότερες χώρες της Ένωσης, δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, στο οποίο κατά πλειοψηφία μετέχουν πολλές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Θα είναι αδικία να πληρώσει αυτός τα σπασμένα των ελληνικών κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας.

Η κ. Κοβέσι πριν αναλάβει ενωσιακά καθήκοντα είχε ήδη λάμψει ως εισαγγελέας που αγωνίζεται να επιβάλει τη νομιμότητα, συγκρούστηκε με τις παραδόσεις του πολιτικού συστήματος της χώρας της. Ο κ. Πιερρακάκης είναι μόλις έξι μήνες υπουργός Οικονομικών και διακρίθηκε στο πεδίο της ψηφιακής αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού, το έργο πραγματικά σπουδαίο.

Το Eurogroup όμως δεν ασχολείται με τον «πλούτο των εθνών» αλλά με τον «πλούτο των κρατών», τα δημοσιονομικά ζητήματα, τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Στο πεδίο αυτό, χάρη στην τρόικα, στην κωλοτούμπα του 2015 και στην επαγρύπνηση των ενωσιακών μηχανισμών το ελληνικό κράτος πάει καλά – οι μη προνομιούχοι πολίτες έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα ελλείμματα των μηνιαίων προϋπολογισμών τους.

Δεν θυμάμαι Έλληνα πολιτικό να έχει αναλάβει στην Ένωση ή σε διεθνείς οργανισμούς θέση που να υπερβαίνει την υποχρέωση του οργανισμού να έχει η Ελλάδα εκπρόσωπο. Αντιθέτως, μεγάλες επιτυχίες έχει το πολιτικό προσωπικό εξίσου μικρών χωρών όπως η Πορτογαλία (έχει δώσει γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, πρόεδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ένωσης), η Βουλγαρία (την επικεφαλής του ΔΝΤ). Δείκτης, και αυτός, της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Μακάρι λοιπόν να εκλεγεί ο κ. Πιερρακάκης πρόεδρος του Eurogroup, θα είναι τιμή για τον ίδιο και για την χώρα – η προσωπική επιτυχία όμως θα είναι κάπως σαν αυτές του Μίλτου Τεντόγλου που δεν ξεπλένουν την κυβέρνηση από τη ντροπή να είναι η Ελλάδα κολλημένη στον πάτο.