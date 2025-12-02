Χρειάζεται να βάλει ο Ανδρουλάκης «απαγορευτικό» στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να καταλάβουν πως κάθε τους παρουσία στο «Παλλάς» αύριο θα θεωρηθεί «υποσχετική»; Δεν νομίζω: όλοι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν πλήρη επίγνωση του τι διακυβεύεται και χωρίς υποχρεωτικές απαγορεύσεις. Και αυτό ενισχύει την αίσθηση που υπάρχει πως, αν κάποιος τύχει να κάνει όντως την εμφάνισή του, πρώτον, δεν θα είναι πρωτοκλασάτο στέλεχος και, δεύτερον, το μέλλον του στο ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι μακρύ. Και όχι επειδή κάποιος θα τον διώξει. Μόνο για ένα πρόσωπο όλα αυτά δεν μετρούν και δεν ισχύουν – αλλά φαίνεται πως, παρότι η προσωπική του σχέση με τον Τσίπρα έχει αποκατασταθεί, ούτε αυτός θα δώσει το παρών.

Εκ Ιωαννίνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλωστε, διατηρεί την ευγένειά του με πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα. Την περασμένη Κυριακή στην Πάτρα χάρισε ένα μπουκάλι μαυροδάφνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, λέγοντάς του «χαίρομαι που σε υποδέχομαι στην πατρίδα μου». Ο Τασούλας, πάντως, του θύμισε πως η καταγωγή του δεν είναι μόνο από το ηρωικό Καλέντζι: η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, Σοφία Μινέικο, ήταν από την πλευρά της μητέρας της εγγονή του Σπυρίδωνα Μάναρη, μαθηματικού και γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η μαυροδάφνη ήταν δώρο του Παπανδρέου για την ιστορική έκδοση που χρηματοδότησε η Βουλή, επί Τασούλα, η οποία περιελάμβανε άρθρο αφιερωμένο στον Νικόλαο Παπανδρέου, τον μοναδικό αδελφό του Γεωργίου Παπανδρέου που έχασε τη ζωή του στη Μάχη του Λαχανά το 1913.

Το προϊόν

Οι παλιοί διαφημιστές έλεγαν πως δεν έχει σημασία αν κάποιος μιλάει με αρνητικά ή θετικά λόγια για σένα – το μόνο που μετράει είναι να λέει σωστά το όνομά σου. Ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό έχει πετύχει και με το παραπάνω. Αυτό που ακόμα δεν ξέρει κανείς είναι αν όλη αυτή η διαφήμιση, που ήρθε δωρέαν, είναι του ίδιου ή είναι του βιβλίου του. Με άλλα λόγια, ποιος από τους δύο είναι το προϊόν που προμοτάρεται; Η πολιτική του μαρτυρία για δεκαπέντε τρομερά (από κάθε άποψη) χρόνια και το εσωτερικό ξεκαθάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ ή η δική του επάνοδος; Αν είναι το δεύτερο, έχει κερδίσει. Αν όχι, θα φανεί καθαρά όταν η σκόνη καταλαγιάσει.

Άλλη πρόταση

Οταν έρθει η ώρα της, η συνταγματική αναθεώρηση θα μας απασχολήσει. Ακούγοντας τη διάθεση του Ανδρουλάκη για συνεννόηση για το άρθρο 86, από το ΚΚΕ έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση ο Περισσός είχε καταθέσει πρόταση για πλήρη κατάργησή του – θυμίζοντας πως τότε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχαν στηρίξει. Το ΠΑΣΟΚ, λένε από το ΚΚΕ, «πριν απευθυνθεί στα άλλα κόμματα θα έπρεπε πρώτα να απευθυνθεί στον εαυτό του για τη στάση που είχε κρατήσει στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, συμπράττοντας με τη ΝΔ». Οι ίδιοι, πάντως, θα καταθέσουν εκ νέου την ίδια πρόταση.

Απορία

Ποιος παλιός υπουργός του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στην εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας για τον έναν χρόνο από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ;